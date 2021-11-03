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«Раньше МХАТ напоминал склеп»: Евгений Писарев прокомментировал увольнение Эдуарда Боякова

3 ноября
2021 год

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3 ноября 2021
1 ноября стало известно, что Эдуард Бояков покинул пост художественного руководителя МХАТа им. М. Горького. По словам Боякова, уволиться ему предложил новый директор театра Владимир Кехман. Формальной причиной послужил конфликт Боякова и Татьяны Дорониной, которая в июле 2021 года написала обращение к Владимиру Путину с просьбой изгнать Боякова из театра.

«Раньше МХАТ напоминал склеп»: Евгений Писарев прокомментировал увольнение Эдуарда Боякова
фото: Эдуард Бояков

Занимающую с 2018 года почётную должность президента театра Доронину не устраивала репертуарная политика Боякова и инициированные им кадровые перестановки - всё это, по мнению Татьяны Васильевны, уничтожало МХАТ. В ответ Бояков заявил, что Доронина давно не бывает в театре и никаким образом не участвует в его жизни.
Незадолго до того, как Татьяна Васильевна написала обращение к Путину, Бояков заставил всю Москву обсуждать подведомственный ему театр, предложив роль в спектакле про молодость Сталина скандально известной многостаночнице Ольге Бузовой. Теперь уже бывший худрук МХАТа сознательно пошёл на эту провокацию, чтобы привлечь в стены своего театра новую аудиторию. И ему это действительно удалось - билеты на премьеру спектакля с участием Бузовой были полностью распроданы. Бояков решил продолжить сотрудничество с артисткой, но заступивший на должность Кехман первым делом избавился именно от неё.

«Раньше МХАТ напоминал склеп»: Евгений Писарев прокомментировал увольнение Эдуарда Боякова
фото: Владимир Кехман

Об уходе Боякова высказался художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев. В комментарии изданию «Известия» Писарев отметил, что Боякову удалось вернуть театр к жизни.

«Раньше МХАТ напоминал склеп»: Евгений Писарев прокомментировал увольнение Эдуарда Боякова
фото: Евгений Писарев

«Мы с МХАТ имени Горького находимся через дорогу, и нас традиционно называют театр-Пушкин и театр-Дантес. Раньше наш визави напоминал склеп, а с приходом Эдуарда Боякова мы немножко заволновались. Там появились яркие витрины, боксы горящие, публика стала толпиться у входа. На спектакли я так и не попал, хотя звали, и с Эдуардом не знаком, но по внешним вещам могу судить, что там кипела жизнь, это точно. И туда пришли работать приличные артисты, не только Бузова».

По мнению Писарева, идеальным худруком был Олег Табаков, которого, к слову, многие критиковали за хозяйственность и умение зарабатывать деньги.

«В такой театр, как МХАТ, должен приходить человек со своей общественной позицией, культурной значимостью, даже узнаваемостью. Идеально, конечно, чтобы это был художник с широкими взглядами, который не будет строить монотеатр, окажется открытым к разному, новому. У меня один кумир в плане художественного руководства — Олег Павлович Табаков, но где такого взять?»
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«Раньше МХАТ напоминал склеп»: Евгений Писарев прокомментировал увольнение Эдуарда Боякова фотографии
«Раньше МХАТ напоминал склеп»: Евгений Писарев прокомментировал увольнение Эдуарда Боякова фотографии
«Раньше МХАТ напоминал склеп»: Евгений Писарев прокомментировал увольнение Эдуарда Боякова фотографии
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