«Сталина нет, Бог есть»: Александр Гудков снялся в рекламе захоронения Ленина

Александр Гудков снялся в новом ролике рекламной кампании за захоронение тела Владимира Ильича Ленина «Невыносимое Выносимо». Телеведущий сыграл роль охранника, с которым внезапно заговорил покойный вождь мирового пролетариата.
Вождь интересуется взаимоисключающим существованием Сталина и Бога. Получив ответы на свои вопросы, Ленин заключает, что идеологическая почва для его захоронения давно сформировалась. Но охранник на всякий случай просит вождя полежать ещё немножко. Ролик приурочен к 60-летию захоронения Иосифа Сталина.
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