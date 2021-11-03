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«Сталина нет, Бог есть»: Александр Гудков снялся в рекламе захоронения Ленина

3 ноября
2021 год

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3 ноября 2021
Александр Гудков снялся в новом ролике рекламной кампании за захоронение тела Владимира Ильича Ленина «Невыносимое Выносимо». Телеведущий сыграл роль охранника, с которым внезапно заговорил покойный вождь мирового пролетариата.

«Сталина нет, Бог есть»: Александр Гудков снялся в рекламе захоронения Ленина

Вождь интересуется взаимоисключающим существованием Сталина и Бога. Получив ответы на свои вопросы, Ленин заключает, что идеологическая почва для его захоронения давно сформировалась. Но охранник на всякий случай просит вождя полежать ещё немножко. Ролик приурочен к 60-летию захоронения Иосифа Сталина.



Видео опубликовано на ютюб-канале «Расстанный проезд 3», название которого отсылает к адресу Волковского православного кладбища в Санкт-Петербурге, где похоронены мать и сестры Ленина. Это четвёртый ролик кампании. В съёмках предыдущих реклам принимали участие Лолита Милявская, Чулпан Хаматова и Пьер Бурель.





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«Сталина нет, Бог есть»: Александр Гудков снялся в рекламе захоронения Ленина фотографии
«Сталина нет, Бог есть»: Александр Гудков снялся в рекламе захоронения Ленина фотографии
«Сталина нет, Бог есть»: Александр Гудков снялся в рекламе захоронения Ленина фотографии
«Сталина нет, Бог есть»: Александр Гудков снялся в рекламе захоронения Ленина фотографии
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