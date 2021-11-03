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Парад любви: Оливия Уайлд, Маколей Калкин и Дакота Джонсон

3 ноября
2021 год

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3 ноября 2021
2 ноября на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе прошёл показ новой коллекции Gucci. С начала пандемии это первое шоу модного дома с участием живых зрителей. В показе участвовали Джаред Лето, Маколей Калкин, Джоди Тёрнер-Смит, певица (и бывшая возлюбленная Кристен Стюарт) St. Vincent и Коди Смит-Макфи. Среди зрителей были замечены Оливия Уайлд, Дакота Джонсон, Билли Айлиш, Майли Сайрус, Сиенна Миллер и Гвинет Пэлтроу.

Парад любви: Оливия Уайлд, Маколей Калкин и Дакота Джонсон

Парад любви: Оливия Уайлд, Маколей Калкин и Дакота Джонсон

Парад любви: Оливия Уайлд, Маколей Калкин и Дакота Джонсон
фото: St. Vincent

Парад любви: Оливия Уайлд, Маколей Калкин и Дакота Джонсон
фото: Джаред Лето

Парад любви: Оливия Уайлд, Маколей Калкин и Дакота Джонсон
фото: Коди Смит-Макфи

Парад любви: Оливия Уайлд, Маколей Калкин и Дакота Джонсон
фото: Дакота Джонсон

Парад любви: Оливия Уайлд, Маколей Калкин и Дакота Джонсон
фото: Сальма Хайек и Серена Уильямс

Парад любви: Оливия Уайлд, Маколей Калкин и Дакота Джонсон
фото: Джоди Тёрнер-Смит

Парад любви: Оливия Уайлд, Маколей Калкин и Дакота Джонсон
фото: Маколей Калкин

Парад любви: Оливия Уайлд, Маколей Калкин и Дакота Джонсон
фото: Гвинет Пэлтроу

Парад любви: Оливия Уайлд, Маколей Калкин и Дакота Джонсон
фото: Оливия Уайлд

Парад любви: Оливия Уайлд, Маколей Калкин и Дакота Джонсон
фото: Билли Айлиш

Парад любви: Оливия Уайлд, Маколей Калкин и Дакота Джонсон
фото: Майли Сайрус
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Парад любви: Оливия Уайлд, Маколей Калкин и Дакота Джонсон фотографии
Парад любви: Оливия Уайлд, Маколей Калкин и Дакота Джонсон фотографии
Парад любви: Оливия Уайлд, Маколей Калкин и Дакота Джонсон фотографии
Парад любви: Оливия Уайлд, Маколей Калкин и Дакота Джонсон фотографии
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Золотая коллекция (выпуск 4)

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