Парад любви: Оливия Уайлд, Маколей Калкин и Дакота Джонсон

2 ноября на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе прошёл показ новой коллекции Gucci. С начала пандемии это первое шоу модного дома с участием живых зрителей. В показе участвовали Джаред Лето
, Маколей Калкин
, Джоди Тёрнер-Смит
, певица (и бывшая возлюбленная Кристен Стюарт
) St. Vincent
и Коди Смит-Макфи
. Среди зрителей были замечены Оливия Уайлд
, Дакота Джонсон
, Билли Айлиш
, Майли Сайрус
, Сиенна Миллер
и Гвинет Пэлтроу
.
фото: St. Vincent
фото: Джаред Лето
фото: Коди Смит-Макфи
фото: Дакота Джонсон
фото: Сальма Хайек и Серена Уильямс
фото: Джоди Тёрнер-Смит
фото: Маколей Калкин
фото: Гвинет Пэлтроу
фото: Оливия Уайлд
фото: Билли Айлиш фото: Майли Сайрус
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