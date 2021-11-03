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Илья Авербух рассказал, за что он полюбил Лизу Арзамасову

3 ноября
2021 год

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3 ноября 2021
47-летнему Илье Авербуху ещё долго придётся отчитываться делиться воспоминаниями о начале отношений с 26-летней Лизой Арзамасовой. Как только стало известно об их романе, общественность (по крайней мере та её активная часть, у которой есть время и силы на комментарии) осудила этот «мезальянс», постановив, что разница в возрасте артистов недопустимо большая. А когда внимательные пользователи телевизоров вспомнили, что знакомство Авербуха и Арзамасовой состоялось на съёмках шоу «Лед и пламень», когда Лизе не было ещё и 18 лет, Авербуха заподозрили в нехорошем.
В свежем выпуске программы «50 вопросов. Спорт» на видеосервисе Premier Илья подтвердил, что его знакомство с Лизой состоялось, когда ей было всего 15 годков.

Илья Авербух рассказал, за что он полюбил Лизу Арзамасову

«Я познакомился с ней, когда ее пригласили в проект "Ледниковый период". Причем это была вообще не моя идея — пригласить Лизу. Я считал, что она слишком юная — ей тогда было 15 лет. Возникал вопрос: "А что с ней делать?". У нас все-таки много танцев про любовь, отношения. Я не смотрел "Папины дочки" и не был поклонником сериала. И она, конечно, очаровала. Лиза не может не очаровать», - признался Илья.

Илья Авербух рассказал, за что он полюбил Лизу Арзамасову

Однако это знакомство было эпизодическим - следующая встреча состоялась лишь через 10 лет. «Я увидел 25-летнюю девушку. Мы просто увиделись. И нам действительно как-то сразу захотелось быть вместе. Мы поняли, что говорим на одном языке. Мне нравится ее беззащитность перед миром. Она мне всегда нравилась. Я, конечно, думал, что мир ее победит. А тогда я увидел, что, пройдя столько, она сохранила в себе этот ангельский свет. Можно над этим смеяться, вымазывать, говорить "сладкий сироп" — я это вижу, чувствую и полюбил. Люблю и надеюсь, это с нами будет всю жизнь».
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Илья Авербух рассказал, за что он полюбил Лизу Арзамасову фотографии
Илья Авербух рассказал, за что он полюбил Лизу Арзамасову фотографии
Илья Авербух рассказал, за что он полюбил Лизу Арзамасову фотографии
Илья Авербух рассказал, за что он полюбил Лизу Арзамасову фотографии
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