Илья Авербух рассказал, за что он полюбил Лизу Арзамасову

47-летнему Илье Авербуху
ещё долго придётся
отчитываться
делиться воспоминаниями о начале отношений с 26-летней Лизой Арзамасовой
. Как только стало известно об их романе
, общественность (по крайней мере та её активная часть, у которой есть время и силы на комментарии) осудила этот «мезальянс»
, постановив, что разница в возрасте артистов недопустимо большая. А когда внимательные пользователи телевизоров вспомнили, что знакомство Авербуха и Арзамасовой состоялось на съёмках шоу «Лед и пламень», когда Лизе не было ещё и 18 лет, Авербуха заподозрили в нехорошем.
В свежем выпуске программы «50 вопросов. Спорт» на видеосервисе Premier Илья подтвердил, что его знакомство с Лизой состоялось, когда ей было всего 15 годков.
«Я познакомился с ней, когда ее пригласили в проект "Ледниковый период". Причем это была вообще не моя идея — пригласить Лизу. Я считал, что она слишком юная — ей тогда было 15 лет. Возникал вопрос: "А что с ней делать?". У нас все-таки много танцев про любовь, отношения. Я не смотрел "Папины дочки" и не был поклонником сериала. И она, конечно, очаровала. Лиза не может не очаровать»
, - признался Илья.
Однако это знакомство было эпизодическим - следующая встреча состоялась лишь через 10 лет. «Я увидел 25-летнюю девушку. Мы просто увиделись. И нам действительно как-то сразу захотелось быть вместе. Мы поняли, что говорим на одном языке. Мне нравится ее беззащитность перед миром. Она мне всегда нравилась. Я, конечно, думал, что мир ее победит. А тогда я увидел, что, пройдя столько, она сохранила в себе этот ангельский свет. Можно над этим смеяться, вымазывать, говорить "сладкий сироп" — я это вижу, чувствую и полюбил. Люблю и надеюсь, это с нами будет всю жизнь».
обсуждение >>