Дуня Смирнова рассказала о достоинствах Анатолия Чубайса

В 2011 году вышел фильм Дуни Смирновой «Два дня»
, в котором ультимативный диалог интеллигенции (Ксения Раппопорт
) с чиновничеством (Фёдор Бондарчук
) завершился капитуляцией последнего на условиях компромисса. Когда через год Смирнова вышла замуж за Анатолия Чубайса
, общественность начала шутить: фильм в руку. Однако за шутками часто скрывалось недоумение по поводу такого «мезальянса» - союз художника и чиновника звучит как оксюморон. Да и капитуляция на условиях компромисса в реальности происходит с другой стороны - это легко можно заметить, сравнив риторику Смирновой разных лет.
Как и любой чиновник-долгожитель, Анатолий Чубайс не защищён от критики, насмешек и нападок со стороны соотечественников, которые до сих пор не могут ему простить операцию «Приватизация». Выйдя замуж за Чубайса, Смирнова столкнулась с тем, что оскорбительная критика в адрес её мужа нередко исходила от её же знакомых и друзей. И в то время как Чубайс терпеливо вступал в диалог со своими обвинителями, Смирнова рвала связи. В частности, Дуня торжественно перестала общаться с журналистом Антоном Носиком
, с которым её связывала 30-летняя дружба. В одной из своих публикаций Носик обвинил Чубайса в том, что он выслуживается перед Путиным, и получил прощальное письмо от Дуни. Через два года Носик умер, придя к Смирновой на прощание во сне. Однако Смирнова не жалеет, что не успела помириться с бывшим другом.
«То, что написал Антон, оскорбляло моего мужа и оскорбляло совершенно несправедливо. Я думаю, что Антон был отчасти не в себе, как с ним это случалось. И поэтому выбрал недопустимые выражения. [Если бы он обошёлся без оскорблений], то это было бы абсолютное право Антона на выражение своего мнения. Мы с Антоном на многие вещи смотрели по-разному, что не мешало нам дружить»
, - объяснила режиссёр в интервью с Ксенией Собчак
.
По словам Дуни, Анатолий Чубайс - надёжный человек, добрый и заботливый муж. Чему есть масса примеров. «Я вчера, например, приехала со съёмок. Он заказал ужин, он ухаживал за мной как в ресторане, а потом, поскольку у меня дикий кашель из-за бронхита, он делал мне ингаляцию. Это вот буквально вчера происходило. Но вообще, когда я снимаю, я из быта выпадаю. Мой довольно занятой государственный муж начинает приезжать ко мне. Не говорит, что «у меня выходной и давай домой вертайся», нет — он приезжает ко мне, туда, где я снимаю. Он надёжный человек
.
Когда у моих друзей какие-то тяготы и невзгоды, он всегда вписывается, всегда поможет. Когда я выходила за него замуж, я говорила: «Учти, что, помимо меня, ты женишься ещё на семерых моих друзьях». Он сказал: «Хорошо»
.
Выяснилось также, что Анатолий Чубайс весьма строг к себе: «На мой взгляд, он склонен недооценивать свои интеллектуальные возможности — он ставит очень многих интеллектуалов выше себя, ценит их гораздо выше себя»
.
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