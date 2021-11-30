Тоже можем: Варвара Шмыкова, Дарья Мороз и Павел Табаков

29 ноября на сцене Театра им. Ермоловой прошла 10-я премия «Сноб. Сделано в России». Премия чествует лучшие проекты, созданные в России в 2020-2021 годах. Призёров выбирали читатели, члены клуба и редакция «Сноба» путём открытого голосования, в котором можно было принять участие до 25 ноября. В номинации «Кино и сериалы» победил сериал Андрея Прошкина по сценарию Романа Волобуева и Лены Ваниной«Выжившие», а в номинации «Театр» — драматург и режиссёр Евгения Беркович и театральный проект «Дочери COCO» за спектакль «Финист Ясный Сокол».
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