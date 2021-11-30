Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний из Могикан»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Тоже можем: Варвара Шмыкова, Дарья Мороз и Павел Табаков

30 ноября
2021 год

Лайфстайл >>
30 ноября 2021
29 ноября на сцене Театра им. Ермоловой прошла 10-я премия «Сноб. Сделано в России». Премия чествует лучшие проекты, созданные в России в 2020-2021 годах. Призёров выбирали читатели, члены клуба и редакция «Сноба» путём открытого голосования, в котором можно было принять участие до 25 ноября. В номинации «Кино и сериалы» победил сериал Андрея Прошкина по сценарию Романа Волобуева и Лены Ваниной «Выжившие», а в номинации «Театр» — драматург и режиссёр Евгения Беркович и театральный проект «Дочери COCO» за спектакль «Финист Ясный Сокол».

Тоже можем: Варвара Шмыкова, Дарья Мороз и Павел Табаков
фото: Джаник Файзиев и Варвара Шмыкова

Тоже можем: Варвара Шмыкова, Дарья Мороз и Павел Табаков
фото: Евгения Беркович

Среди гостей мероприятия были Павел Табаков, Дарья Мороз, Варвара Шмыкова, Марианна Максимовская и другие.

Тоже можем: Варвара Шмыкова, Дарья Мороз и Павел Табаков
фото: Ксения Собчак

Тоже можем: Варвара Шмыкова, Дарья Мороз и Павел Табаков
фото: Дмитрий Глуховский

Тоже можем: Варвара Шмыкова, Дарья Мороз и Павел Табаков
фото: Дарья Мороз

Тоже можем: Варвара Шмыкова, Дарья Мороз и Павел Табаков
фото: Марианна Максимовская

Тоже можем: Варвара Шмыкова, Дарья Мороз и Павел Табаков
фото: Варвара Шмыкова

Тоже можем: Варвара Шмыкова, Дарья Мороз и Павел Табаков
фото: Павел Табаков

Тоже можем: Варвара Шмыкова, Дарья Мороз и Павел Табаков
фото: Владимир Маркони
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Евгения БерковичДмитрий ГлуховскийМарианна МаксимовскаяВладимир МаркониДарья МорозКсения СобчакПавел ТабаковДжаник ФайзиевАлександр ЦыпкинВарвара Шмыкова
театры
Театр имени Ермоловой

фотографии >>
Тоже можем: Варвара Шмыкова, Дарья Мороз и Павел Табаков фотографии
Тоже можем: Варвара Шмыкова, Дарья Мороз и Павел Табаков фотографии
Тоже можем: Варвара Шмыкова, Дарья Мороз и Павел Табаков фотографии
Тоже можем: Варвара Шмыкова, Дарья Мороз и Павел Табаков фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Последний из Могикан»

Скорбим

Владимир Наумов
29 ноября ушёл из жизни кинорежиссёр Владимир Наумов.
Александр Градский
28 ноября ушёл из жизни композитор, певец Александр Градский.
Фатима Кладо
28 ноября ушла из жизни актриса, педагог Фатима Кладо.
Виктор Терехов
26 ноября ушёл из жизни актёр Виктор Терехов.
Валентина Иванова
22 ноября ушла из жизни актриса Валентина Иванова.

День рождения >>

Юрий Васильев (II)
Анатолий Гущин
Ольга Красько
Эльдар Лебедев
Александр Лыков
Вячеслав Невинный
Александр Никитин
Алексей Фатеев
Денис Юченков
Гаэль Гарсия Берналь
Стивен Диллейн
Элайша Катберт
Ричард Кренна
Вирджиния Майо
Клеманс Поэзи
Бен Стиллер
все родившиеся 30 ноября >>

Афиша кино >>

День мёртвых
драма
Россия, 2021
Лётчик
военный фильм, драма
Россия, 2021
Нормальный только я
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2021
Охотники за привидениями: Наследники
боевик, драма, комедия, мистика, научная фантастика, фильм ужасов, фэнтези
США, 2021
БУМЕРанг
комедия, криминальный фильм
Россия, 2021
На близком расстоянии
Литва, Россия, 2021
Месть земли
боевик, приключения, фильм-катастрофа
Китай, 2021
Превратности разума
биография, драма
Великобритания, Германия, Польша, 2020
Сбой в матрице
США, 2021
Щенячий патруль: Улётная помощь
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Восточный ветер. Великий ураган
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2021
Дом Gucci
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен