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Сильные и независимые: Кристен Стюарт, Дакота Джонсон и Руни Мара

30 ноября
2021 год

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30 ноября 2021
29 ноября в Нью-Йорке состоялась 31-я ежегодная кинопремия за достижения в независимом авторском кино «Gotham Independent Film Awards». Триумфатором вечера стала Мэгги Джилленхол, чей режиссёрский дебют «Незнакомая дочь», снятый по мотивам одноименной повести Эллены Ферранте, получил награды в номинациях «Режиссёрский прорыв года», «Лучший фильм» и «Лучший сценарий». А сыгравшая в фильме Оливия Колман получила награду в гендерно-нейтральной номинации «Лучшая главная роль».
Также был отмечен нашумевший южнокорейский многосерийный триллер «Игра в кальмара» и комедия Тайки Вайтити «Псы резервации».

Сильные и независимые: Кристен Стюарт, Дакота Джонсон и Руни Мара
фото: Мэгги Джилленхол и Питер Сарсгаард

Среди гостей вечера была Кристен Стюарт, задержавшаяся в фазе женственности на время промоушена драмы «Спенсер», Джулианна Мур, Дакота Джонсон, Хелен Хант, Форест Уитакер, Марк Руффало, Николас Кейдж, Тэнди Ньютон, Руни Мара и многие другие.

Сильные и независимые: Кристен Стюарт, Дакота Джонсон и Руни Мара
фото: Руни Мара

Сильные и независимые: Кристен Стюарт, Дакота Джонсон и Руни Мара
фото: Николас Кейдж и Рико Шабата

Сильные и независимые: Кристен Стюарт, Дакота Джонсон и Руни Мара
фото: Дакота Джонсон

Сильные и независимые: Кристен Стюарт, Дакота Джонсон и Руни Мара
фото: Тэнди Ньютон

Сильные и независимые: Кристен Стюарт, Дакота Джонсон и Руни Мара
фото: Кристен Стюарт

Сильные и независимые: Кристен Стюарт, Дакота Джонсон и Руни Мара
фото: Ребекка Холл

Сильные и независимые: Кристен Стюарт, Дакота Джонсон и Руни Мара
фото: Хейли Беннет

Сильные и независимые: Кристен Стюарт, Дакота Джонсон и Руни Мара
фото: Чон Хо Ен

Сильные и независимые: Кристен Стюарт, Дакота Джонсон и Руни Мара
фото: Хелен Хант
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Сильные и независимые: Кристен Стюарт, Дакота Джонсон и Руни Мара фотографии
Сильные и независимые: Кристен Стюарт, Дакота Джонсон и Руни Мара фотографии
Сильные и независимые: Кристен Стюарт, Дакота Джонсон и Руни Мара фотографии
Сильные и независимые: Кристен Стюарт, Дакота Джонсон и Руни Мара фотографии
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