Сильные и независимые: Кристен Стюарт, Дакота Джонсон и Руни Мара

29 ноября в Нью-Йорке состоялась 31-я ежегодная кинопремия за достижения в независимом авторском кино «Gotham Independent Film Awards». Триумфатором вечера стала Мэгги Джилленхол, чей режиссёрский дебют «Незнакомая дочь», снятый по мотивам одноименной повести Эллены Ферранте, получил награды в номинациях «Режиссёрский прорыв года», «Лучший фильм» и «Лучший сценарий». А сыгравшая в фильме Оливия Колман получила награду в гендерно-нейтральной номинации «Лучшая главная роль».
Также был отмечен нашумевший южнокорейский многосерийный триллер «Игра в кальмара» и комедия Тайки Вайтити«Псы резервации».
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