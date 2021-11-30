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Полетели: Екатерина Климова, Ирина Безрукова и Алексей Гуськов

30 ноября
2021 год

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30 ноября 2021
Вчера в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера экшн-драмы Рената Давлетьярова «Лётчик». В центре сюжета – история советского лётчика Николая Комлева, чей самолёт сбили во время воздушного боя зимой 1941 года. Пилот получил ранение, но остался жив – несколько дней ему пришлось пробираться к своим через ледяные реки и буреломы, противостоять голодным волкам, рискуя в любой момент быть пойманным фашистами.

«Я долго готовился, старался по максимуму всё посмотреть и прочитать, потому что мне важна была правда. Самое главное – я пытался в этих исследованиях докопаться до одной вещи: почему именно он? Почему он выжил? Кино от жизни отличается одной штукой – в кино всегда нужна мотивация. Наш Николай Комлев заряжен желанием жить. Он человек большого сердца, в нём природой заложено добро, и именно это помогло ему выжить», – поделился впечатлениями исполнитель главной роли Пётр Буслов.

Среди гостей премьеры были Екатерина Климова с сыновьями, Мария Кожевникова, Алексей Чадов, Гоша Куценко, Анна Пескова, Ирина Безрукова, Пётр Буслов, Нелли Кобзон, Янина Студилина и другие. В широкий прокат картина выходит 2 декабря.

Полетели: Екатерина Климова, Ирина Безрукова и Алексей Гуськов
фото: Екатерина Климова с сыновьями

Полетели: Екатерина Климова, Ирина Безрукова и Алексей Гуськов
фото: Анна Пескова и Мария Кожевникова

Полетели: Екатерина Климова, Ирина Безрукова и Алексей Гуськов
фото: Ирина Безрукова

Полетели: Екатерина Климова, Ирина Безрукова и Алексей Гуськов
фото: Алексей Гуськов

Полетели: Екатерина Климова, Ирина Безрукова и Алексей Гуськов
фото: Алексей Чадов

Полетели: Екатерина Климова, Ирина Безрукова и Алексей Гуськов
фото: Анастасия Меськова

Полетели: Екатерина Климова, Ирина Безрукова и Алексей Гуськов
фото: Янина Студилина

Полетели: Екатерина Климова, Ирина Безрукова и Алексей Гуськов
фото: Аркадий Укупник с супругой

Полетели: Екатерина Климова, Ирина Безрукова и Алексей Гуськов
фото: Владимир Левкин с супругой

Полетели: Екатерина Климова, Ирина Безрукова и Алексей Гуськов
фото: Гоша Куценко

Полетели: Екатерина Климова, Ирина Безрукова и Алексей Гуськов
фото: Нелли Кобзон

Полетели: Екатерина Климова, Ирина Безрукова и Алексей Гуськов
фото: Пётр Фёдоров
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Полетели: Екатерина Климова, Ирина Безрукова и Алексей Гуськов фотографии
Полетели: Екатерина Климова, Ирина Безрукова и Алексей Гуськов фотографии
Полетели: Екатерина Климова, Ирина Безрукова и Алексей Гуськов фотографии
Полетели: Екатерина Климова, Ирина Безрукова и Алексей Гуськов фотографии
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