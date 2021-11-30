Полетели: Екатерина Климова, Ирина Безрукова и Алексей Гуськов

Вчера в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера экшн-драмы Рената Давлетьярова«Лётчик». В центре сюжета – история советского лётчика Николая Комлева, чей самолёт сбили во время воздушного боя зимой 1941 года. Пилот получил ранение, но остался жив – несколько дней ему пришлось пробираться к своим через ледяные реки и буреломы, противостоять голодным волкам, рискуя в любой момент быть пойманным фашистами.
«Я долго готовился, старался по максимуму всё посмотреть и прочитать, потому что мне важна была правда. Самое главное – я пытался в этих исследованиях докопаться до одной вещи: почему именно он? Почему он выжил? Кино от жизни отличается одной штукой – в кино всегда нужна мотивация. Наш Николай Комлев заряжен желанием жить. Он человек большого сердца, в нём природой заложено добро, и именно это помогло ему выжить», – поделился впечатлениями исполнитель главной роли Пётр Буслов.
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