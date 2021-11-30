Хвойный ноябрь: Аня Чиповская, Ингрид Олеринская и Рената Литвинова

Самым событийным днём ноября можно по праву считать понедельник 29-го. В этот день прошли премьеры фильмов «Нормальный только я»
, «Лётчик»
и сериала «Последний аксель»
, в московском Театре им. Ермоловой состоялась церемония вручения премии «Сноб. Сделано в России»
, в Нью-Йорке отгремела первая кинопремия сезона «Gotham Independent Film Awards»
, а в Лондоне - церемония вручения премии «Fashion Awards». Люди спешат жить и веселиться, ведь с Новым годом, скорее всего, будут и новые штаммы, которые обычно влекут за собой новые госпитализации и новые карантикулы. Декабрь, если нам, конечно, будет позволено покидать свои дома по всяким праздным и нечрезвычайным поводам, обещает десятки рождественских и новогодних вечеринок, и одну из первых таких вечеринок устроил 29 ноября в ресторане «Savva» модный дом Dior. Под седой мохнатой ёлочкой позировали фотографу дорогие гости вечера: Аня Чиповская
, Елена Летучая
, Рената Литвинова
, Ингрид Олеринская
, Маруся Фомина
, Сабина Ахмедова
и другие.
фото: Аня Чиповская
фото: Софико Шеварнадзе
фото: Ксения Собчак
фото: Ингрид Олеринская
фото: Рената Литвинова
фото: Елена Летучая
фото: Александра Ребенок
фото: Маруся Фомина фото: Сабина Ахмедова
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