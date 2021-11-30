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Хвойный ноябрь: Аня Чиповская, Ингрид Олеринская и Рената Литвинова

30 ноября
2021 год

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30 ноября 2021
Самым событийным днём ноября можно по праву считать понедельник 29-го. В этот день прошли премьеры фильмов «Нормальный только я», «Лётчик» и сериала «Последний аксель», в московском Театре им. Ермоловой состоялась церемония вручения премии «Сноб. Сделано в России», в Нью-Йорке отгремела первая кинопремия сезона «Gotham Independent Film Awards», а в Лондоне - церемония вручения премии «Fashion Awards». Люди спешат жить и веселиться, ведь с Новым годом, скорее всего, будут и новые штаммы, которые обычно влекут за собой новые госпитализации и новые карантикулы. Декабрь, если нам, конечно, будет позволено покидать свои дома по всяким праздным и нечрезвычайным поводам, обещает десятки рождественских и новогодних вечеринок, и одну из первых таких вечеринок устроил 29 ноября в ресторане «Savva» модный дом Dior. Под седой мохнатой ёлочкой позировали фотографу дорогие гости вечера: Аня Чиповская, Елена Летучая, Рената Литвинова, Ингрид Олеринская, Маруся Фомина, Сабина Ахмедова и другие.

Хвойный ноябрь: Аня Чиповская, Ингрид Олеринская и Рената Литвинова
фото: Аня Чиповская

Хвойный ноябрь: Аня Чиповская, Ингрид Олеринская и Рената Литвинова
фото: Софико Шеварнадзе

Хвойный ноябрь: Аня Чиповская, Ингрид Олеринская и Рената Литвинова
фото: Ксения Собчак

Хвойный ноябрь: Аня Чиповская, Ингрид Олеринская и Рената Литвинова
фото: Ингрид Олеринская

Хвойный ноябрь: Аня Чиповская, Ингрид Олеринская и Рената Литвинова
фото: Рената Литвинова

Хвойный ноябрь: Аня Чиповская, Ингрид Олеринская и Рената Литвинова
фото: Елена Летучая

Хвойный ноябрь: Аня Чиповская, Ингрид Олеринская и Рената Литвинова
фото: Александра Ребенок

Хвойный ноябрь: Аня Чиповская, Ингрид Олеринская и Рената Литвинова
фото: Маруся Фомина

Хвойный ноябрь: Аня Чиповская, Ингрид Олеринская и Рената Литвинова
фото: Сабина Ахмедова
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Хвойный ноябрь: Аня Чиповская, Ингрид Олеринская и Рената Литвинова фотографии
Хвойный ноябрь: Аня Чиповская, Ингрид Олеринская и Рената Литвинова фотографии
Хвойный ноябрь: Аня Чиповская, Ингрид Олеринская и Рената Литвинова фотографии
Хвойный ноябрь: Аня Чиповская, Ингрид Олеринская и Рената Литвинова фотографии
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