Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Том Форд раскритиковал фильм Ридли Скотта «Дом Gucci»

30 ноября
2021 год

Лайфстайл >>
30 ноября 2021
Имя Тома Форда известно не только обладателям тонкого вкуса и толстого кошелька, но и всем неравнодушным к киноискусству. Фильмы Тома «Под покровом ночи» и «Одинокий мужчина» номинировали на «Оскар», поэтому кинокритика из его уст более чем оправдана. В недавнем эссе для издания Air Mail Форд раскритиковал новый фильм Ридли Скотта «Дом Gucci» – криминальную драму о семье основателя Gucci с Адамом Драйвером и Леди Гагой в главных ролях. С 1990 по 2004 год Форд занимал должность креативного директора модного дома и был лично знаком с теми, кого в своём фильме показал Ридли Скотт.

Том Форд раскритиковал фильм Ридли Скотта «Дом Gucci»
фото: Том Форд

В рецензии Том признался, что испытал смешанные чувства после просмотра, и написал, что образы Альдо Гуччи (Аль Пачино) и его сына Паоло (Джаред Лето) ему не понравились больше всего. В моменты, когда они появлялись на экране, Тому казалось, что он смотрит скетчи из «Saturday Night Live».

«Блестящий, амбициозный, красиво снятый костюмированный рассказ о жадности и убийстве, который ошеломляет огромным количеством звёзд. У мастера режиссуры Ридли Скотта в фильме снялись Леди Гага, Адам Драйвер, Аль Пачино, Джереми Айронс, Джаред Лето и Сальма Хайек… Но я всё еще не подобрал слов, которыми можно описать этот фильм. Когда я выходил из кинотеатра, мне казалось, что я пережил ураган. Был ли это фарс или захватывающая история о жадности? Я часто смеялся вслух, но должен ли был?», – начал своё эссе Форд.

Том Форд раскритиковал фильм Ридли Скотта «Дом Gucci»
фото: Кадр из фильма «Дом Gucci»

«Двум актёрам будто разрешили сыграть обычную ветчину, а не прошутто. Должно быть, они на славу повеселились. Паоло, с которым я встречался несколько раз, был действительно эксцентричным человеком и порой вёл себя по-дурацки, но его поведение определенно не походило на сумасшедшего и, казалось бы, умственно отсталого персонажа в исполнении Лето».

В центре картины «Дом Gucci» – история борьбы Патриции Реджани (Леди Гага) и Маурицио Гуччи (Адам Драйвер) за главенство в итальянском модном доме. Форд отмечает, что его мнение может быть предвзятым, потому что он лично переживал все события, показанные в фильме. И основная претензия Форда заключается в том, что вместо драмы на экране он увидел комедийную зарисовку о реальных людях и событиях.

Том Форд раскритиковал фильм Ридли Скотта «Дом Gucci»
фото: Кадр из фильма «Дом Gucci»

Наследники бывшего владельца дома Gucci тоже остались недовольны фильмом. Они сообщили, что создатели не связывались с ними в процессе работы над картиной, и заявили, что события в фильме не соответствуют действительности. Помимо этого, семья Гуччи раскритиковала образ осуждённой за убийство Маурицио Гуччи – в фильме она изображается как жертва, которая пыталась выжить в маскулинной и шовинистической корпоративной культуре. По словам семьи, в 1980-е годы женщины занимали несколько управленческих позиций в компании, что противоречит тому, что показал в фильме Ридли Скотт: «Семью изобразили бесчувственными и невежественными бандитами. А женщина, которая заказала убийство Маурицио Гуччи, не только в фильме, но и в интервью актёров представляется как жертва, пытающаяся выжить в маскулинной и мачистской корпоративной культуре», – приводит слова семьи Variety.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Порой мечтаешь, чтобы на тебе был подгузник»: Джаред Лето рассказал об увлечении скалолазанием
Поиск по меткам
конфликтстиль
персоны
Джереми АйронсЛеди ГагаАдам ДрайверДжаред ЛетоАль ПачиноРидли СкоттТом ФордСальма Хайек
фильмы
Дом GucciОдинокий мужчинаПод покровом ночи

фотографии >>
Том Форд раскритиковал фильм Ридли Скотта «Дом Gucci» фотографии
Том Форд раскритиковал фильм Ридли Скотта «Дом Gucci» фотографии
Том Форд раскритиковал фильм Ридли Скотта «Дом Gucci» фотографии
Том Форд раскритиковал фильм Ридли Скотта «Дом Gucci» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Наумов
29 ноября ушёл из жизни кинорежиссёр Владимир Наумов.
Александр Градский
28 ноября ушёл из жизни композитор, певец Александр Градский.
Фатима Кладо
28 ноября ушла из жизни актриса, педагог Фатима Кладо.
Виктор Терехов
26 ноября ушёл из жизни актёр Виктор Терехов.
Валентина Иванова
22 ноября ушла из жизни актриса Валентина Иванова.

День рождения >>

Юрий Васильев (II)
Анатолий Гущин
Ольга Красько
Эльдар Лебедев
Александр Лыков
Вячеслав Невинный
Александр Никитин
Алексей Фатеев
Денис Юченков
Гаэль Гарсия Берналь
Стивен Диллейн
Элайша Катберт
Ричард Кренна
Вирджиния Майо
Клеманс Поэзи
Бен Стиллер
все родившиеся 30 ноября >>

Афиша кино >>

День мёртвых
драма
Россия, 2021
Лётчик
военный фильм, драма
Россия, 2021
Нормальный только я
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2021
Охотники за привидениями: Наследники
боевик, драма, комедия, мистика, научная фантастика, фильм ужасов, фэнтези
США, 2021
БУМЕРанг
комедия, криминальный фильм
Россия, 2021
На близком расстоянии
Литва, Россия, 2021
Месть земли
боевик, приключения, фильм-катастрофа
Китай, 2021
Превратности разума
биография, драма
Великобритания, Германия, Польша, 2020
Сбой в матрице
США, 2021
Щенячий патруль: Улётная помощь
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Восточный ветер. Великий ураган
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2021
Дом Gucci
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен