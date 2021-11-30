Том Форд раскритиковал фильм Ридли Скотта «Дом Gucci»

В рецензии Том признался, что испытал смешанные чувства после просмотра, и написал, что образы Альдо Гуччи (Аль Пачино) и его сына Паоло (Джаред Лето) ему не понравились больше всего. В моменты, когда они появлялись на экране, Тому казалось, что он смотрит скетчи из «Saturday Night Live».
«Блестящий, амбициозный, красиво снятый костюмированный рассказ о жадности и убийстве, который ошеломляет огромным количеством звёзд. У мастера режиссуры Ридли Скотта в фильме снялись Леди Гага, Адам Драйвер, Аль Пачино, Джереми Айронс, Джаред Лето и Сальма Хайек… Но я всё еще не подобрал слов, которыми можно описать этот фильм. Когда я выходил из кинотеатра, мне казалось, что я пережил ураган. Был ли это фарс или захватывающая история о жадности? Я часто смеялся вслух, но должен ли был?», – начал своё эссе Форд.
фото: Кадр из фильма «Дом Gucci»
«Двум актёрам будто разрешили сыграть обычную ветчину, а не прошутто. Должно быть, они на славу повеселились. Паоло, с которым я встречался несколько раз, был действительно эксцентричным человеком и порой вёл себя по-дурацки, но его поведение определенно не походило на сумасшедшего и, казалось бы, умственно отсталого персонажа в исполнении Лето».
В центре картины «Дом Gucci» – история борьбы Патриции Реджани (Леди Гага) и Маурицио Гуччи (Адам Драйвер) за главенство в итальянском модном доме. Форд отмечает, что его мнение может быть предвзятым, потому что он лично переживал все события, показанные в фильме. И основная претензия Форда заключается в том, что вместо драмы на экране он увидел комедийную зарисовку о реальных людях и событиях.
фото: Кадр из фильма «Дом Gucci»
Наследники бывшего владельца дома Gucci тоже остались недовольны фильмом. Они сообщили, что создатели не связывались с ними в процессе работы над картиной, и заявили, что события в фильме не соответствуют действительности. Помимо этого, семья Гуччи раскритиковала образ осуждённой за убийство Маурицио Гуччи – в фильме она изображается как жертва, которая пыталась выжить в маскулинной и шовинистической корпоративной культуре. По словам семьи, в 1980-е годы женщины занимали несколько управленческих позиций в компании, что противоречит тому, что показал в фильме Ридли Скотт: «Семью изобразили бесчувственными и невежественными бандитами. А женщина, которая заказала убийство Маурицио Гуччи, не только в фильме, но и в интервью актёров представляется как жертва, пытающаяся выжить в маскулинной и мачистской корпоративной культуре», – приводит слова семьи Variety.
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