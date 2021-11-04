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Копия квартиры Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» будет доступна для аренды

4 ноября
2021 год

Лайфстайл >>
4 ноября 2021
Пока пользователи сети разглядывают кадры со съёмок продолжения сериала «Секс в большом городе» и обсуждают целесообразность этого производства, преданные фанаты с нетерпением ждут 8 ноября, когда можно будет забронировать квартиру Кэрри Брэдшоу на Манхэттене.

Копия квартиры Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» будет доступна для аренды

Квартиру, интерьер который воссоздан до мелочей, можно снять на сервисе Airbnb по смешной цене - 23 доллара за ночь. Жильцам будут доступны все наряды и туфли из легендарной гардеробной Кэрри, а также приветственная записка от Сары Джессики Паркер и бокальчик её любимого коктейля космополитэн.

Копия квартиры Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» будет доступна для аренды

Копия квартиры Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» будет доступна для аренды

Копия квартиры Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» будет доступна для аренды
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Копия квартиры Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» будет доступна для аренды фотографии
Копия квартиры Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» будет доступна для аренды фотографии
Копия квартиры Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» будет доступна для аренды фотографии
Копия квартиры Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» будет доступна для аренды фотографии
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