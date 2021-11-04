Копия квартиры Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» будет доступна для аренды

Пока пользователи сети разглядывают кадры со съёмок продолжения
сериала «Секс в большом городе»
и обсуждают целесообразность этого производства, преданные фанаты с нетерпением ждут 8 ноября, когда можно будет забронировать квартиру Кэрри Брэдшоу на Манхэттене
.
Квартиру, интерьер который воссоздан до мелочей, можно снять на сервисе Airbnb по смешной цене - 23 доллара за ночь. Жильцам будут доступны все наряды и туфли из легендарной гардеробной Кэрри, а также приветственная записка от Сары Джессики Паркер
и бокальчик её любимого коктейля космополитэн.
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