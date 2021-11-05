«Устроилась работать в психиатрическую больницу»: Ольга Кабо рассказала об успехах дочери

«Во МГАХе, где Таня училась с 9 лет, очень мало уделяли внимания общеобразовательным дисциплинам, главное было — балет, станок, растяжка… В школе дочь не особо увлекалась чтением, а их и не заставляли. Я была в панике, ведь в моей семье и родители, и бабушка, и я читали взахлеб. Ссорилась с Татьяной, всяческими уловками пыталась приобщить ее к чтению, но…
Шло время. Дочери исполнилось 19 лет. И, вдруг, случился настоящий перевертыш! Учась в ГИТИСе на балетмейстерском факультете, она открыла для себя мир чтения, «глотала» одну книгу за другой. Получив первое высшее, и поставив собственный балет, сообщила мне, что хочет продолжать учебу, поступает в магистратуру философского и психологического факультетов. Филфак уже позади, остался психфак, а потом грядет аспирантура, ведь сейчас Таня серьезно подумывает о диссертации. Она выбрала очень трудную тему — суицид, устроилась работать в психиатрическую больницу, и теперь уже на практике общается с пациентами и проводит собственные исследования».
фото: Ольга с дочерью Татьяной
Идея поступит в МГУ и освоить новую специальность пришла Тане благодаря пандемии коронавирусной инфекции. «Таниной первой постановкой в качестве балетмейстера был балет «Лолита. Вплоть до смерти и после», который она поставила на сцене театра «Русский балет» Вячеслава Гордеева, своего учителя. В первом отделении — роман «Лолита» Набокова на музыку Родиона Константиновича Щедрина, во втором — пьеса Сартра «За закрытыми дверями» на музыку Альфреда Шнитке. Премьера прошла успешно, было много положительных отзывов. Дочь готовилась к новой постановке, уже было написано либретто балета «Джокер», но грянула пандемия, а искусство, как мы знаем, самая пострадавшая сфера. И творческие планы пришлось отложить на неопределенный срок. Вот тогда дочь и приняла решение поступать в МГУ. И я очень уважаю Таню за это. А еще, Таня уверена, что все полученные знания помогут ей в основной профессии, в искусстве балетмейстера, ведь в основе любого сценического произведения, вне зависимости от средств выражения (драма, опера, балет) всегда история человеческих взаимоотношений, и без разбора и поиска мотивации никуда».
обсуждение >>