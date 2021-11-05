Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Золотая коллекция (выпуск 4)
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сергей Бабкин озвучит собаку для сериала «Джек и Лондон»

5 ноября
2021 год

Лайфстайл >>
5 ноября 2021
Известный музыкант и актёр Сергей Бабкин озвучит собаку породы бульмастиф для сериала «Джек и Лондон», который выйдет на украинском телеканале «1+1» 15 ноября. По сюжету молодой успешный юрист Влад ради карьеры вынужден вернуться из столицы в свой родной провинциальный городок. Там его жизнь меняется навсегда, а собака его родного брата Джек начинает с ним разговаривать.

Сергей Бабкин озвучит собаку для сериала «Джек и Лондон»

Сергей Бабкин рассказал, что предложение подарить свой голос такому нестандартному герою заинтересовало его сразу. Чтобы лучше вжиться в роль и найти верную эмоцию, он буквально следил за поведением, взглядом и движениями пса.   

«Для меня эта работа станет первым опытом в озвучке животного – это своеобразный вызов. Не каждый день появляется возможность озвучить пса. Я максимально погрузился в процесс, искал нотки, тональность, голосовые краски, чтобы это было натурально, органично и живо. Чтобы это был он на 100%, на время озвучки я стал им, Джеком. Надеюсь, что мой персонаж получится ярким и объёмным», – рассказал Сергей.

В сериале «Джек и Лондон» также сыграют Дарья Петрожицкая, Остап Ступка, Георгий Поволоцкий, Дмитрий Белякин, Сергей Калантай, Анастасия Цымбалару, Вячеслав Гиндин и другие.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
телешоу
персоны
Сергей БабкинДмитрий БелякинВячеслав ГиндинСергей КалантайДарья ПетрожицкаяГеоргий ПоволоцкийОстап СтупкаАнастасия Цымбалару
фильмы
Джек и Лондон

фотографии >>
Сергей Бабкин озвучит собаку для сериала «Джек и Лондон» фотографии
Сергей Бабкин озвучит собаку для сериала «Джек и Лондон» фотографии
Сергей Бабкин озвучит собаку для сериала «Джек и Лондон» фотографии
Сергей Бабкин озвучит собаку для сериала «Джек и Лондон» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Золотая коллекция (выпуск 4)

Скорбим

Алла Булай
2 ноября ушла из жизни художник-мультипликатор Алла Булай.
Владимир Сергеев
2 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Сергеев.
Юрий Клепиков
1 ноября ушёл из жизни сценарист Юрий Клепиков.

День рождения >>

Артём Алексеев (II)
Регина Арбачяускайте
Иван Васильев
Зоя Кайдановская
Николай Плотников
Павел Прилучный
Ксения Собчак
Екатерина Федулова
Яна Чигир
Вивьен Ли
Ян Новицкий
Роберт Патрик
Мадлен Робинсон
Сэм Рокуэлл
Тильда Суинтон
Фамке Янссен
все родившиеся 5 ноября >>

Афиша кино >>

Вечные
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
Великобритания, США, 2021
Страшные истории для рассказа незнакомцам
мистика, фильм ужасов
США, 2021
Тыгын Дархан
драма, исторический фильм
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен