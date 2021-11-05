Сергей Бабкин озвучит собаку для сериала «Джек и Лондон»

Известный музыкант и актёр Сергей Бабкин озвучит собаку породы бульмастиф для сериала «Джек и Лондон», который выйдет на украинском телеканале «1+1» 15 ноября. По сюжету молодой успешный юрист Влад ради карьеры вынужден вернуться из столицы в свой родной провинциальный городок. Там его жизнь меняется навсегда, а собака его родного брата Джек начинает с ним разговаривать.
Сергей Бабкин рассказал, что предложение подарить свой голос такому нестандартному герою заинтересовало его сразу. Чтобы лучше вжиться в роль и найти верную эмоцию, он буквально следил за поведением, взглядом и движениями пса.
«Для меня эта работа станет первым опытом в озвучке животного – это своеобразный вызов. Не каждый день появляется возможность озвучить пса. Я максимально погрузился в процесс, искал нотки, тональность, голосовые краски, чтобы это было натурально, органично и живо. Чтобы это был он на 100%, на время озвучки я стал им, Джеком. Надеюсь, что мой персонаж получится ярким и объёмным», – рассказал Сергей.
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