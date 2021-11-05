Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Золотая коллекция (выпуск 4)
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«У меня нет времени для грусти»: Ольга Кабо впервые прокомментировала развод с мужем

5 ноября
2021 год

Лайфстайл >>
5 ноября 2021
Актриса Ольга Кабо дала откровенное интервью порталу «Wday.ru», в котором впервые раскрыла подробности своего недавнего развода.

«У меня нет времени для грусти»: Ольга Кабо впервые прокомментировала развод с мужем

Причиной развода стала отнюдь не пандемия, как могло показаться многим поклонникам. Актриса не скрывает, что отношения с Николаем Разгуляевым, известным российским бизнесменом, просто «исчерпали себя». Однако для их общего сына Виктора Николай по-прежнему остаётся авторитетом: «Отец для Виктора безусловный авторитет. У них своя мужская жизнь, мальчиковые занятия. Надеюсь, при всех грустных обстоятельствах, наш сын знает, что у него есть папа и мама, которые его очень любят».

Кабо добавила, что не нуждается в жалости: сейчас она, наоборот, испытывает прилив сил и реализует себя в новой сфере – записи аудиокниг.

«Разве я похожа не несчастную женщину, которая нуждается в жалости? Конечно, нет. У меня прекрасные дети, мама, которую мы с Витей и Таней поддерживаем и опекаем, моя любимая работа. Слава Богу, ритм моей жизни бурлит и находится в постоянном движении. Съёмки, гастроли, радио, телевидение. Недавно в Театре имени Моссовета сыграли премьеру спектакля «Восемь любящих женщин» по пьесе Робера Тома. Сейчас открыла для себя новый вид творчества — записываю аудиокниги. Невероятно интересный процесс. Я вообще люблю работать со словом. У меня нет времени для грусти. Наоборот, я перешла на новый этап, новый виток жизни. Я открыта для творческих свершений и чувствую в себе недюжинные силы для новых побед».

К новым отношениям Ольга пока не готова: все ресурсы уходят на развитие себя и своих детей: «Я просто живу. А какие сюрпризы или испытания преподнесет мне жизнь, никто не знает. Сейчас для меня важно быть самой собой. Всю свою энергию, знания, опыт вкладываю в себя и моих детей. Не хочу расплескиваться. Мои ресурсы принадлежат мне и моим близким».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ольга Кабо отсудила у экс-супруга квартиру
Ольга Кабо развелась с мужем в его день рождения
Поиск по меткам
Женщины / ФеминизмЗвёздыразвод/расставание
персоны
Ольга Кабо
театры
Театр им. Моссовета

фотографии >>
«У меня нет времени для грусти»: Ольга Кабо впервые прокомментировала развод с мужем фотографии
«У меня нет времени для грусти»: Ольга Кабо впервые прокомментировала развод с мужем фотографии
«У меня нет времени для грусти»: Ольга Кабо впервые прокомментировала развод с мужем фотографии
«У меня нет времени для грусти»: Ольга Кабо впервые прокомментировала развод с мужем фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Золотая коллекция (выпуск 4)

Скорбим

Алла Булай
2 ноября ушла из жизни художник-мультипликатор Алла Булай.
Владимир Сергеев
2 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Сергеев.
Юрий Клепиков
1 ноября ушёл из жизни сценарист Юрий Клепиков.

День рождения >>

Артём Алексеев (II)
Регина Арбачяускайте
Иван Васильев
Зоя Кайдановская
Николай Плотников
Павел Прилучный
Ксения Собчак
Екатерина Федулова
Яна Чигир
Вивьен Ли
Ян Новицкий
Роберт Патрик
Мадлен Робинсон
Сэм Рокуэлл
Тильда Суинтон
Фамке Янссен
все родившиеся 5 ноября >>

Афиша кино >>

Вечные
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
Великобритания, США, 2021
Страшные истории для рассказа незнакомцам
мистика, фильм ужасов
США, 2021
Тыгын Дархан
драма, исторический фильм
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен