«У меня нет времени для грусти»: Ольга Кабо впервые прокомментировала развод с мужем

Актриса Ольга Кабо
дала откровенное интервью порталу «Wday.ru
», в котором впервые раскрыла подробности своего недавнего развода
.
Причиной развода стала отнюдь не пандемия, как могло показаться многим поклонникам. Актриса не скрывает, что отношения с Николаем Разгуляевым
, известным российским бизнесменом, просто «исчерпали себя»
. Однако для их общего сына Виктора Николай по-прежнему остаётся авторитетом: «Отец для Виктора безусловный авторитет. У них своя мужская жизнь, мальчиковые занятия. Надеюсь, при всех грустных обстоятельствах, наш сын знает, что у него есть папа и мама, которые его очень любят».
Кабо добавила, что не нуждается в жалости: сейчас она, наоборот, испытывает прилив сил и реализует себя в новой сфере – записи аудиокниг.
«Разве я похожа не несчастную женщину, которая нуждается в жалости? Конечно, нет. У меня прекрасные дети, мама, которую мы с Витей и Таней поддерживаем и опекаем, моя любимая работа. Слава Богу, ритм моей жизни бурлит и находится в постоянном движении. Съёмки, гастроли, радио, телевидение. Недавно в Театре имени Моссовета сыграли премьеру спектакля «Восемь любящих женщин» по пьесе Робера Тома. Сейчас открыла для себя новый вид творчества — записываю аудиокниги. Невероятно интересный процесс. Я вообще люблю работать со словом. У меня нет времени для грусти. Наоборот, я перешла на новый этап, новый виток жизни. Я открыта для творческих свершений и чувствую в себе недюжинные силы для новых побед».
К новым отношениям Ольга пока не готова: все ресурсы уходят на развитие себя и своих детей: «Я просто живу. А какие сюрпризы или испытания преподнесет мне жизнь, никто не знает. Сейчас для меня важно быть самой собой. Всю свою энергию, знания, опыт вкладываю в себя и моих детей. Не хочу расплескиваться. Мои ресурсы принадлежат мне и моим близким».
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