Майкл Си Холл признался, что ему не понравился финал сериала «Декстер»

Майкл Си Холл
, исполнитель главной роли в популярной драме Showtime «Декстер»
, признался, что ему не понравился финал последнего сезона шоу. Об этом он рассказал в недавнем интервью Entertainment Tonight
.
«Я понимаю, почему фанаты остались недовольны тем, как закончился сериал, ведь, по сути, он не закончился. Зритель остался в довольно неразрешенной ситуации. Я считал, что есть какой-то смысл в том, чтобы персонаж оказался в добровольном изгнании. Но после всей шумихи, которая поднялась, когда шоу закончилось, я понял, почему этот финал нельзя назвать удовлетворительным и почему он привел фанатов в ярость. Они потратили много времени и очень хотели, чтобы на некоторые вопросы были даны ответы, но этого так и не произошло. Но, по крайней мере, он хотя бы подготовил почву для нового шоу, которым мы занимаемся последние несколько месяцев»
, – рассказал актёр.
Первый сезон «Декстера» вышел в 2006 году. По сюжету герой Майкла Си Холла – полицейский судмедэксперт и, по совместительству, серийный убийца. Он по-своему расправляется с теми, кого официальное правосудие почему-то не может поймать и наказать. Последний эпизод восьмого сезона вышел 22 сентября 2013 года: в заключительной серии Декстер отключил свою сестру от системы жизнеобеспечения, сбросил её тело в море и направил свою лодку в эпицентр урагана. Так он инсценировал собственную смерть, и многим фанатам шоу такая концовка не понравилась.
В октябре 2020 года было объявлено
о том, что у сериала появится продолжение. Узнать, оправдано ли было самоустранение Декстера в финале последнего сезона, российский зритель сможет с 8 ноября на стриминге «Амедиатека»
.
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