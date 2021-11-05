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Майкл Си Холл признался, что ему не понравился финал сериала «Декстер»

5 ноября
2021 год

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5 ноября 2021
Майкл Си Холл, исполнитель главной роли в популярной драме Showtime «Декстер», признался, что ему не понравился финал последнего сезона шоу. Об этом он рассказал в недавнем интервью Entertainment Tonight.

Майкл Си Холл признался, что ему не понравился финал сериала «Декстер»

«Я понимаю, почему фанаты остались недовольны тем, как закончился сериал, ведь, по сути, он не закончился. Зритель остался в довольно неразрешенной ситуации. Я считал, что есть какой-то смысл в том, чтобы персонаж оказался в добровольном изгнании. Но после всей шумихи, которая поднялась, когда шоу закончилось, я понял, почему этот финал нельзя назвать удовлетворительным и почему он привел фанатов в ярость. Они потратили много времени и очень хотели, чтобы на некоторые вопросы были даны ответы, но этого так и не произошло. Но, по крайней мере, он хотя бы подготовил почву для нового шоу, которым мы занимаемся последние несколько месяцев», – рассказал актёр.

Первый сезон «Декстера» вышел в 2006 году. По сюжету герой Майкла Си Холла – полицейский судмедэксперт и, по совместительству, серийный убийца. Он по-своему расправляется с теми, кого официальное правосудие почему-то не может поймать и наказать. Последний эпизод восьмого сезона вышел 22 сентября 2013 года: в заключительной серии Декстер отключил свою сестру от системы жизнеобеспечения, сбросил её тело в море и направил свою лодку в эпицентр урагана. Так он инсценировал собственную смерть, и многим фанатам шоу такая концовка не понравилась.

В октябре 2020 года было объявлено о том, что у сериала появится продолжение. Узнать, оправдано ли было самоустранение Декстера в финале последнего сезона, российский зритель сможет с 8 ноября на стриминге «Амедиатека».
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Майкл Си Холл признался, что ему не понравился финал сериала «Декстер» фотографии
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