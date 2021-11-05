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«Мы живём в смутное время»: Мария Шукшина об интервенции в современной России

5 ноября
2021 год

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5 ноября 2021
Вчера Мария Шукшина поздравила подписчиков своего Telegram-канала с Днём народного единства, сопроводив пост объёмным рассуждением о смысле праздника. По мнению актрисы, для сохранения государства нынешней России необходимо такое же ополчение, как Минин и Пожарский собрали 409 лет назад.

«Мы живём в смутное время»: Мария Шукшина об интервенции в современной России

Шукшина считает, что власть не объясняет смысл праздника, освобождение от интервентов, именно по той причине, что три заветных слова – «смута», «ополчение» и «государственность» представляют опасность для групп, которые отстаивают свои интересы в России противозаконными методами.

«Мы сейчас тоже живем в смутное время (и неважно – русские с поляками, русские с русскими, поляки с поляками – всё это тогда тоже было), потому что есть группы, которые противозаконными методами борются за свои финансовые интересы, и не видно силы, которая может их унять. Резня идет такая же, как 409 лет назад, только формы другие и оружие другое (не вилы, топоры, мечи, а ручка, бумага и Конституция). И поэтому перед нами стоит та же задача, что и перед нашими предками 409 лет назад – надо ополчаться», – написала Мария.

«Мы живём в смутное время»: Мария Шукшина об интервенции в современной России

«Эти три слова, три категории: смута, ополчение и государственность, – когда они сходятся вместе, это, я думаю, опасная вещь для тех, кто называется ТНК или ОПГ (транснациональная компания или организованная преступная группировка). Когда мы начинаем понимать эти три категории: ополчение, смута и государственность – для них это опасно», – заявила актриса.

Для сохранения Отечества, по её мнению, необходимо объединение людей, мыслящих «государственно» – то есть способных на совместные действия во имя нашей великой и необъятной: «Ополчение – это объединение на профессиональной основе людей верующих или сочувствующих, которые мыслят государственно. Есть такой стиль мышления – государственное мышление. Оно проявляется в том, что ты находишь среди множества людей, бродящих в округе, борющихся за своё выживание, тех людей, которые способны на совместные действия по спасению, защите и сохранению Отечества, зачастую ценой своей собственной жизни. Вот я мыслю себя как ополченец. И наши Круглые Столы, которые я собираю в эпоху информационной, ментальной войны – это тоже ополчение (не путать с революцией)», – отметила Шукшина.
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«Мы живём в смутное время»: Мария Шукшина об интервенции в современной России фотографии
«Мы живём в смутное время»: Мария Шукшина об интервенции в современной России фотографии
«Мы живём в смутное время»: Мария Шукшина об интервенции в современной России фотографии
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