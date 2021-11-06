Лана Вуд обвинила Кирка Дугласа в изнасиловании её сестры Натали

Встречу Кирка и Натали, по словам Ланы, организовала её мать Мария Захаренко – она надеялась, что Дуглас поможет начинающей актрисе построить карьеру. Мария оставила дочь наедине с Кирком, а сама осталась ждать в машине с восьмилетней Ланой. Когда Натали вернулась, по ней было видно, что случилось что-то плохое.
«Она выглядела ужасно. Она была очень взлохмачена и очень расстроена, и они с мамой начали настойчиво перешептываться. Я не могла их услышать или разобрать, что они говорили. Что-то плохое, очевидно, случилось с моей сестрой, но что бы это ни было, я была слишком молода, чтобы мне об этом рассказывать», – вспоминает в книге сестра покойной Вуд.
Однако о нападении предпочли молчать: Мария и Натали решили, что публичное обвинение Кирка может обернуться против актрисы и разрушить её профессиональное будущее. Лана отмечает, что узнала правду, уже будучи взрослой: тогда она дала Натали слово, что никому не расскажет о случившемся. Тем не менее слухи о насилии Дугласа над Вуд ходили по Голливуду многие годы. По мнению Ланы, теперь, когда с момента разговора с Натали прошло много времени, новость об инциденте уже не может никому навредить.
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