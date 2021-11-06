Голливудский актёр Крис Эванс
признан самым сексуальным мужчиной года по версии журнала People
. На следующей неделе обложку журнала украсит его фото, о чём сообщил журнал The Page Six
.
Статус «самого сексуального мужчины» Эванс должен был заполучить ещё в прошлом году, однако, с наградой решили повременить из-за скандала с интимными фото Криса. Актёр выложил в сторис инстаграма
видеозапись экрана, в конце которой на несколько секунд открылась фотоплёнка, где подписчики разглядели фото мужских гениталий. Эванс быстро удалил видео, но скриншоты тут же разлетелись по социальным сетям, что привело фанатов в бешенство. Впрочем, актёр воспользовался напряженным вниманием публики, чтобы выполнить свой патриотический долг: тогда Эванс написал в твиттере, что призывает всех идти голосовать.
В прошлом году награду вручили Майклу Би Джордану
. Актёр поделился впечатлениями, отметив, что испытал «классное чувство»
от полученного титула. Майкл также поделился секретом уверенности в себе: необходимо осознание, что угодить всем невозможно, поэтому стоит делать только то, что считаешь правильным.
обсуждение >>