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Крис Эванс признан самым сексуальным мужчиной года

6 ноября
2021 год

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6 ноября 2021
Голливудский актёр Крис Эванс признан самым сексуальным мужчиной года по версии журнала People. На следующей неделе обложку журнала украсит его фото, о чём сообщил журнал The Page Six.

Крис Эванс признан самым сексуальным мужчиной года

Статус «самого сексуального мужчины» Эванс должен был заполучить ещё в прошлом году, однако, с наградой решили повременить из-за скандала с интимными фото Криса. Актёр выложил в сторис инстаграма видеозапись экрана, в конце которой на несколько секунд открылась фотоплёнка, где подписчики разглядели фото мужских гениталий. Эванс быстро удалил видео, но скриншоты тут же разлетелись по социальным сетям, что привело фанатов в бешенство. Впрочем, актёр воспользовался напряженным вниманием публики, чтобы выполнить свой патриотический долг: тогда Эванс написал в твиттере, что призывает всех идти голосовать.

В прошлом году награду вручили Майклу Би Джордану. Актёр поделился впечатлениями, отметив, что испытал «классное чувство» от полученного титула. Майкл также поделился секретом уверенности в себе: необходимо осознание, что угодить всем невозможно, поэтому стоит делать только то, что считаешь правильным.
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