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Лестница в небо: Как Иван Охлобыстин, Ирина Гринёва и Дмитрий Дюжев пришли к вере

7 ноября
2021 год

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7 ноября 2021
Недавно стало известно о монашеском постриге актрисы Екатерины Васильевой. При всей парадоксальности это довольно частое явление: актёрская профессия и служение Богу – вещи, на первый взгляд, плохо сочетаемые. Можно ли быть преданным идее самоотречения и смирения, одновременно требуя внимания и самовыражения на сцене? Может ли благочестивый послушник упиваться славой и огромными гонорарами? В подборке Кино-Театр.Ру решил вспомнить самых преданных вере артистов, которые задавались этими вопросами и искали на них ответы в жизни и церкви.

Иван Охлобыстин

Лестница в небо: Как Иван Охлобыстин, Ирина Гринёва и Дмитрий Дюжев пришли к вере
фото: Иван Охлобыстин

Религиозная карьера Ивана Охлобыстина складывалась стремительно: в 2001-м году он был рукоположен в сан священника, в 2007-м году по благословению уже начал постепенно возвращаться к съёмкам, а в 2010-м, после собственного прошения, был запрещён в священническом служении. Несколько лет назад в программе «Судьба человека» Охлобыстин рассказал ведущему Борису Корчевникову о том, что пришёл к вере через воровство: будучи школьником он украл из класса Библию, пролистал и тут же решил креститься. Отец-коммунист решение сына по какой-то причине одобрил, и теперь Иван шутит: «К вере меня привел уголовный мир, а оплатила все коммунистическая партия». Однако совмещение актёрской профессии и христианской веры для бывшего священника не является проблемой: о своей карьере он говорит как о «миссионерской».

«Сфера шоу-бизнеса всегда была спорной, и мы никуда не денемся от этого. Это огромное количество людей, от которых нельзя отказываться именно с христианской точки зрения. Я считаю, ничто не может помешать человеку честно относиться к своему делу, не важно, какой профессией он занимается. В любую видео и кинокартинку можно внести положительный настрой. Если человек с Богом, то никакая тряска этого его сознания не растрясёт. Ну не холодильник же он! Моя работа дает мне возможность делать и говорить о том, что я чувствую, о важных для меня истинах – о христианстве, о монархии — для большого количества народа. Я бы никогда не добился такой возможности, если бы не паразитировал на индустрии шоу-бизнеса. Причем сама индустрия знает, что я на ней паразитирую, и соглашается на это. Я, скажем так, посол. Посол в массовое бессознательное масс-медиа», – поделился мнением актёр в интервью изданию «Правмир».

Владимир Заманский

Лестница в небо: Как Иван Охлобыстин, Ирина Гринёва и Дмитрий Дюжев пришли к вере
фото: Владимир Заманский и Наталья Климова

Владимир Заманский вместе с женой Натальей Климовой оставили шумную столичную жизнь в 1998 году и по благословению духовника переехали в Муром, где живут по сей день. Рассказывая о своём пути к Богу, актёр вспоминает случай со съёмок в городе Тутаев. В свободный день Владимир решил прогуляться и зашёл в храм, у которого выстроилась огромная очередь к батюшке. Когда подошёл его черед, батюшка пронзительно посмотрел на него ослепшими глазами и посоветовал бросить актёрскую профессию, уехать. Так и произошло. Своё отношение к работе на сцене Владимир Заманский с тех пор изменил, однако, фильму «Проверка на дорогах» со своим участием придает весьма религиозный смысл и называет картиной о «смысле покаяния».

«Сейчас у меня отношение к актёрской деятельности весьма скептическое. Да, иногда актёру удается высказать, затронуть какую-то частицу истины в своём творчестве. Но в целом театр – это химера! Никакой актёр, конечно, не согласится с этим определением. Я сам себя вспоминаю в те годы, абсолютно погруженного в мир кино и театра… Тогда бы тоже не согласился», – рассказал Владимир Заманский в интервью изданию «Православие.Ru».

Ольга Гобзева

Лестница в небо: Как Иван Охлобыстин, Ирина Гринёва и Дмитрий Дюжев пришли к вере
фото: Ольга Гобзева

Ольга Гобзева приняла монашеский постриг в 1991 году накануне своего 50-летия и завершила кинокарьеру картиной с символичным названием «Господи, прости нас грешных», где снималась с Богданом Ступкой. Однажды актрисе предложили поехать в монастырь поговеть на Великий пост, и по благославлению своего духовника она согласилась. Через два дня пребывания в монастыре появился владыко и благославил Ольгу послушницей, а к концу недели она уже приняла постриг, чем вызвала немало сплетен и интриг. Сейчас Гобзева занимается общественной деятельностью — помогает артистам, попавшим в трудную ситуацию, но сама себя в роли актрисы больше видит.

  «В большинстве, во всяком случае советские артисты, почти все были выразителями какой-то духовной составляющей. Сейчас я занимаюсь актёрами, это мое послушание: помочь, встретиться, поговорить. Для меня вся эта профессия, которая мне какое-то время была очень интересна, не заменяла мне жизнь. Она была профессия, а я жила по-другому. А вот когда актёр или актриса начинают жить профессией, это бывает опасно, очень. Это приводит к болезни уже потом, и с этим я часто сталкивалась. И к психическим расстройствам, когда человек не может выйти из какого-то образа, который он зафиксировал», – рассказала Гобзева в интервью на канале «ТВ Центр».

Дмитрий Дюжев

Лестница в небо: Как Иван Охлобыстин, Ирина Гринёва и Дмитрий Дюжев пришли к вере
фото: Дмитрий Дюжев


Религиозный путь Дмитрия Дюжева начался ещё в школе и продолжается до сих пор. Когда Дмитрий переехал в Москву, он снял комнату в трёхкомнатной квартире по соседству с храмом. Там он встретил батюшку, который дал несколько испытаний своему послушнику: бросить курить и отказаться от внебрачных плотских утех. Дмитрий не позволял себе сожительствовать с женщинами, пока не встретит ту единственную, о чём не раз рассказывал в интервью. Дюжев не может жить без Бога, и актёрская карьера для него не является препятствием в общении с ним. Наоборот, роль монаха в картине «Остров» стала для актёра «свидетельством настоящего чуда».

«Нечасто в кино встретишь ситуацию, когда люди искренне и честно пытаются делать свое дело. Когда стараются, так скажем, призвать Божественное благословение на то, чтобы все получилось, на то, чтобы режиссёр и актеры были поняты в своем поиске зрителями. Всё-таки задача искусства не отвечать на вопросы, а задавать их. И не только для зрителей, но и для актеров, прежде всего, этот фильм стал духовным путешествием, духовным опытом. И мы в этом путешествии были, скажу снова, искренни. Может быть, поэтому и случилось чудо с самим фильмом, что без всякой надежды на популярность, без всякой надежды найти понимание вдруг после премьеры пошел такой резонанс, все стали об этом говорить, спрашивать. Самое главное чудо в том, что мы живем. Это самое главное чудо. Перво-наперво. Это все монахи говорят: «С утра проснулся – уже чудо, благодари Бога, беги благодарить Бога!», – рассказал изданию «Православие.RU» Дмитрий.

Ирина Гринёва

Лестница в небо: Как Иван Охлобыстин, Ирина Гринёва и Дмитрий Дюжев пришли к вере
фото: Ирина Гринёва

Актриса родилась в Казани, но с ранних лет мечтала оттуда уехать – подальше от затхлой провинциальности и бедности, поближе к красотам столицы. В родном городе актрисе нравилось ходить по церквям – к этому её никто не приучал, и бабушка даже была против. Боялась, что могут узнать в школе. В 17 лет Ирина всерьёз задумалась о принятии послушания: будущая актриса остро чувствовала присутствие Бога, осознавала, что она не одна. Однако в монастырь так и не ушла – решила, что её подлинное предназначение в актёрском мастерстве. Ирина не видит абсолютного зла в профессии актёра, но поп-музыку и телевизионные сериалы советует избегать для сохранения чистоты сердца.

«Случалось, что мои религиозные убеждения вступали в противоречие с профессией. Но согласитесь, странно было бы услышать от актёра, что, предположим, играть Свидригайлова - грех. Всё дело в качестве материала... Вы видели фильм «Пианистка»? Возможно, кто-то сочтёт его антихристианским (что в некотором смысле логично: героиня - сексуальная мазохистка и вуайер - грешит и тверда в своем грехе). Но такое понимание очень примитивно. Я бы с радостью сыграла такую роль, потому что в этой истории важно совсем другое. По-моему, она о том, как трудно быть понятым, трудно найти человека, который говорил бы с тобой на одном языке. В том числе и на одном и том же языке тела. Я хочу сказать, что если в сценарии есть предмет искусства - можно играть кого угодно. А вот когда я включаю телевизор, то почти не испытываю сомнений, что вся поп-музыка и большинство сериалов предметом искусства не являются. Смотреть всё это вредно для человеческого сердца», – рассказала актриса изданию «Коммерсантъ».
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Лестница в небо: Как Иван Охлобыстин, Ирина Гринёва и Дмитрий Дюжев пришли к вере фотографии
Лестница в небо: Как Иван Охлобыстин, Ирина Гринёва и Дмитрий Дюжев пришли к вере фотографии
Лестница в небо: Как Иван Охлобыстин, Ирина Гринёва и Дмитрий Дюжев пришли к вере фотографии
Лестница в небо: Как Иван Охлобыстин, Ирина Гринёва и Дмитрий Дюжев пришли к вере фотографии
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