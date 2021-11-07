«Мы как брат с сестрой»: Андрей Бурковский о работе с Юлией Пересильд

На днях вышло большое интервью
с Андреем Бурковским
, в котором актёр рассказал об их творческом тандеме с Юлией Пересильд
. Вместе артисты успели поработать в трёх проектах: сериале «Медиатор»
, спектакле «Солнечная линия» Виктора Рыжакова
и в фильме Карена Оганесяна «Молоко»
. Андрей поделился воспоминаниями о первом совместном проекте.
«Так бывает очень редко, когда всё сошлось. Мы с Юлей не были знакомы. Ну так, шапочно. Рыжаков почему-то вдруг подумал, что он должен сделать эту пьесу со мной и Юлей. Он Юлю ни разу не видел до этого на сцене, не видел ни одного фильма с ней. Он видел её только на вручении «Золотой маски», поймал её энергетику. Мою-то энергетику он знал, он мой мастер. Он нас собрал и прочитал эту пьесу: мы ржали и плакали. Я обалдел, какой материал. Мы собрались, и всё совпало. Он для нас для всех был большой ступенькой: и для меня, и для Юли, и для Рыжакова
», – рассказал Андрей.
Вскоре между актёрами завязалась крепкая дружба, и, видимо, для творческого симбиоза это оказалось преимуществом: Андрея и Юлю на проекты стали брать «пакетом».
«Мы как брат с сестрой. Мы уже снялись с ней в трёх картинах. Как Юлька говорит, «нас берут пакетом». Мы же сняли фильм «Солнечная линия» с Борей Хлебниковым. Это же уникальный случай. Возможно, это впервые в мировой истории, когда мы весь фильм играем сразу. Без остановки. Было восемь дублей. Как я Юле сказал: «Это космос»
.
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