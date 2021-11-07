Ольга Бузова заявила, что МХАТ имени Горького не выплатил ей гонорар

Обстановка во МХАТе имени Горького
накаляется: недавно в театре отменили
небезызвестный спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой
, сославшись на плохие продажи. Оказалось, фейк: Ольга опубликовала скриншот, на котором видно, что все билеты были проданы. Теперь Бузову и вовсе игнорируют – артистка заявила, что ей не выплатили зарплату, которая, по версии журналистов, составляет 450 тысяч.
«Дело в том, что со мной не выходят на связь, и я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом»
, – заявила
Ольга.
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