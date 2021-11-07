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Ольга Бузова заявила, что МХАТ имени Горького не выплатил ей гонорар

7 ноября
2021 год

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7 ноября 2021
Обстановка во МХАТе имени Горького накаляется: недавно в театре отменили небезызвестный спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой, сославшись на плохие продажи. Оказалось, фейк: Ольга опубликовала скриншот, на котором видно, что все билеты были проданы. Теперь Бузову и вовсе игнорируют – артистка заявила, что ей не выплатили зарплату, которая, по версии журналистов, составляет 450 тысяч.

«Дело в том, что со мной не выходят на связь, и я, как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», – заявила Ольга.

Ольга Бузова заявила, что МХАТ имени Горького не выплатил ей гонорар
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   7.11.2021 - 21:33
От Кехмана разве что шиш с маслом получить, даже с адвокатами читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Ольга Бузова заявила, что МХАТ имени Горького не выплатил ей гонорар фотографии
Ольга Бузова заявила, что МХАТ имени Горького не выплатил ей гонорар фотографии
Ольга Бузова заявила, что МХАТ имени Горького не выплатил ей гонорар фотографии
Ольга Бузова заявила, что МХАТ имени Горького не выплатил ей гонорар фотографии
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