Меган Маркл беспокоит психическое расстройство мужа

Меган Маркл
, недавно обратившаяся в Конгресс США с просьбой ввести оплачиваемый отпуск по уходу за детьми
, обеспокоена новой проблемой: у её мужа психическое расстройство, с которым она не может смириться. Об этом сообщает издание «Express
».
Маркл призналась, что её беспокоит желание принца Гарри постоянно выключать свет. Оказалось, причиной такого поведения стало обсессивно-компульсивное расстройство, которое Гарри унаследовал от своего отца, принца Чарльза. Такое психическое расстройство характеризуется неоднократным повторением действий и придумыванием своеобразных «ритуалов», после выполнения которых человек снижает уровень тревожности. Гарри заявил, что прекрасно понимает, какое недовольство вызывает у Меган своим унаследованным от отца расстройством.
«Он приверженец выключения света. И теперь я тоже одержим этим. Это безумие, потому что на самом деле моя жена говорит: «Зачем выключать свет? Ты же знаешь, что темно». Я знаю, что сейчас у меня серьёзное обсессивно-компульсивное расстройство на выключателях света, и это ужасно»
, – сказал Гарри.
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