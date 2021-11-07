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Меган Маркл беспокоит психическое расстройство мужа

7 ноября
2021 год

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7 ноября 2021
Меган Маркл, недавно обратившаяся в Конгресс США с просьбой ввести оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, обеспокоена новой проблемой: у её мужа психическое расстройство, с которым она не может смириться. Об этом сообщает издание «Express».

Меган Маркл беспокоит психическое расстройство мужа

Маркл призналась, что её беспокоит желание принца Гарри постоянно выключать свет. Оказалось, причиной такого поведения стало обсессивно-компульсивное расстройство, которое Гарри унаследовал от своего отца, принца Чарльза. Такое психическое расстройство характеризуется неоднократным повторением действий и придумыванием своеобразных «ритуалов», после выполнения которых человек снижает уровень тревожности. Гарри заявил, что прекрасно понимает, какое недовольство вызывает у Меган своим унаследованным от отца расстройством.

«Он приверженец выключения света. И теперь я тоже одержим этим. Это безумие, потому что на самом деле моя жена говорит: «Зачем выключать свет? Ты же знаешь, что темно». Я знаю, что сейчас у меня серьёзное обсессивно-компульсивное расстройство на выключателях света, и это ужасно», – сказал Гарри.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   7.11.2021 - 21:40
А что в хваленной демократической США до сих пор нет такого понятия как декрет? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Меган Маркл беспокоит психическое расстройство мужа фотографии
Меган Маркл беспокоит психическое расстройство мужа фотографии
Меган Маркл беспокоит психическое расстройство мужа фотографии
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