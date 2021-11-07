«Почему у тебя монобровь и усы?»: Сальма Хайек рассказала об издевательствах со стороны Харви Вайнштейна

Сальма понимала, что мужчины зачастую издеваются над другими для того, чтобы доказать свою собственную значимость и могущество. Поэтому актриса выработала стратегию по борьбе с буллингом: не показывать свою слабость и осознавать неадекватность нападающего.
«Вайнштейн не единственный мужчина, который успокаивает себя тем, что может уничтожать женщин. Я чувствовала себя вполне нормально, когда он издевался надо мной. Потом я тряслась, меня это угнетало, но всё-таки это была карикатурная ситуация. Он звонил мне и кричал: «Почему у тебя монобровь и усы? Я нанял тебя не для того, чтобы ты выглядела уродливо!» Я думала, неужели он никогда не смотрел на фотографии Фриды Кало. Он никогда не видел меня слабой. Я устрашала его своим спокойствием», – рассказала актриса.
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