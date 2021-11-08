«Когда я перестану быть трусом, я убью его»: Уилл Смит о желании лишить жизни собственного отца

Актёр Уилл Смит
в автобиографической книге признался, что в детстве у него было острое желание убить своего отца. Отрывки из мемуаров 53-летнего артиста опубликовало издание People
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Уилл рассказал, что в детстве стал свидетелем избиения собственной матери отцом. После этого случая у актёра появилось желание отомстить отцу за жестокое обращение с матерью Кэролайн Брайт: «Когда мне было девять лет, я наблюдал, как мой отец так сильно ударил мою мать по голове, что она упала. Потом я видел, как она плевала кровью. В детстве я всегда говорил себе, что однажды отомщу за свою мать. Когда я стану достаточно большим, когда я стану достаточно сильным, когда я перестану быть трусом, я убью его».
Он отметил, что детская травма повлияла на всю его дальнейшую жизнь и карьеру. Долгое время Уилл сомневался, что заслуживает признания, похвалы и внимания зрителей из-за того, что не смог противостоять своему отцу и потому, что «был трусом»
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Родители Смита разошлись, когда он был подростком, а официально развелись в 2000 году. Актёр поддерживал отношения со своим отцом, но гнев, вызванный детской травмой, снова всплыл спустя десятилетия, когда Смит заботился о родителе во время онкологического заболевания. Вспоминая отца, который умер в 2016 году, актёр заявил, что тот был жесток, но всегда искренне интересовался успехами сына.
«Мой отец был жестоким, но он был также на каждой игре, спектакле и концерте. Он был алкоголиком, но был трезв на премьере каждого из моих фильмов. Он слушал каждую пластинку. Он посетил каждую студию»
, – написал в книге Смит.
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