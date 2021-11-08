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«Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась»: Владимир Кехман о причинах сокращений в МХАТе

8 ноября
2021 год

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8 ноября 2021
Заняв пост гендиректора МХАТа им. Горького, преисполненный мстительной энергии и решимости Владимир Кехман не стал терять ни минуты драгоценного рабочего времени. Первым делом он избавился от Ольги Бузовой и спектакля «Чудесный грузин», а затем предложил написать ПСЖ худруку Эдуарду Боякову. На этом чистки не закончились - в интервью изданию «РИА Новости» Кехман заявил, что планирует масштабное сокращение нетворческого штата театра.

«Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась»: Владимир Кехман о причинах сокращений в МХАТе
фото: Владимир Кехман

«Я буду проводить жесточайшие сокращения, потому что во МХАТе полностью нарушен баланс между творческим и управленческим коллективами…Здесь только один отдел состоит из 27 человек, которые занимаются непонятно чем – пиаром, информационной поддержкой? Я с ними встречался, это хорошие ребята, но их очень много. Бюджет в месяц – два миллиона 300 тысяч, а продажи билетов составляют 20 миллионов, это в лучший месяц. У нас за октябрь продажи составили 81,5 миллиона в Михайловском театре и 47 миллионов в Новосибирском театре. Это с учетом 50-ти процентной заполняемости в Новосибирске и 75-ти процентной заполняемости в Петербурге. Так вот в Петербурге эти 81,5 миллиона обслуживает команда всего из 10 человек с бюджетом 650 тысяч. Понимаете, да? Такого беспредела в управленческой структуре, как во МХАТе, я не видел нигде. Поэтому все, что не связано с функционированием здания, с творческим коллективом, с поддержкой минимально необходимых для продвижения вещей, будет полностью сокращено. Все зарплаты будут изменены. Мы расстанемся со всеми, кто не захочет смириться с этим, потому что у нас нет другого выхода».

Предпринимаемые Кехманом меры - попытка поправить катастрофическую финансовую ситуацию, в которой оказался МХАТ. «Финансовая ситуация катастрофическая. Минкультуры предупреждало прошлое руководство театра каждый месяц в течение последнего года о том, чтобы оно надлежащим образом привело в соответствие все затраты... Со стороны руководства театра не было сделано ничего. Это абсолютно безответственное поведение, что (экс-худрука Эдуарда) Боякова, что (врио директора театра Олега) Михайлова. К счастью, все вопросы на сегодняшний день проговорены. Когда я пришёл 28 октября в театр, сотрудникам было нечем платить зарплату - на счету МХАТа было всего лишь два миллиона рублей. Деньги будут в начале следующей недели. Технически у меня нет подписи, в театре нет даже планового экономического отдела… Я это комментировать не хочу. Семнадцатого ноября я предоставлю доклад Ольге Борисовне Любимовой».

«Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась»: Владимир Кехман о причинах сокращений в МХАТе
фото: Ольга Бузова на сцене МХАТ им. Горького

Из-за экономических же соображений Кехман убрал из репертуара спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой: «Двести двадцать пять билетов на сумму 445 тысяч рублей было продано за два дня до спектакля, поэтому я его снял. Здесь нет ничего личного, только бизнес. Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась».

Активную работу над репертуаром Кехман планирует начать в январе 2022 года. «Сейчас для нас главное просто платить те деньги, которые артисты должны получать. Они все будут заняты, я им это сказал, предупредил их о том, что они будут работать как папа Карло. Мне просто нужно подготовиться к этому».

О кандидатуре на пост художественного руководителя Кехман пока что даже не думает: «Для меня сейчас это вопрос второстепенный, он не имеет никакого значения по одной простой причине – я не могу ничего предложить художественному руководителю. Все знают ситуацию во МХАТе – это полная разруха, отсутствие денег, отсутствие Татьяны Васильевны Дорониной и отсутствие спокойствия в коллективе. Вот когда эти четыре вещи будут исправлены, тогда мы сможем говорить о художественном руководителе. Любой человек, особенно звезда, увидев нынешнюю обстановку во МХАТе, не станет здесь работать. А зачем? Поэтому я даже не веду ни с кем переговоры, чтобы просто не опозориться на этом этапе».

«Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась»: Владимир Кехман о причинах сокращений в МХАТе
фото: Эдуард Бояков

Преобразования, планируемые Кехманом, будут касаться не только репертуара и коллектива, но и самого здания театра. «Уже дал архитектору указание, чтобы он срочным образом подготовил техническое задание. В первую очередь меня интересует ТЗ на свет, звук, всё, что связано с верхней и нижней механизацией сцены. Мне нужно, чтобы специалисты проверили фундаменты, состояние крыши и фасады театра. Это все мы будем делать одновременно, потому что нужно очень долго ждать заказ оборудования».
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«Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась»: Владимир Кехман о причинах сокращений в МХАТе фотографии
«Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась»: Владимир Кехман о причинах сокращений в МХАТе фотографии
«Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась»: Владимир Кехман о причинах сокращений в МХАТе фотографии
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