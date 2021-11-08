Сара Джессика Паркер ответила на обвинения в том, что она стареет

В преддверии выхода продолжения
сериала «Секс в большом городе»
исполнительница роли Кэрри Брэдшоу Сара Джессика Паркер
снялась для обложки декабрьского номера «Vogue»
. В интервью журналу актриса затронула тему дискриминации женщин по возрасту. Сама идея снять продолжение сериала про секс с 50-летними героинями была встречена скептически, а в некоторых случаях - истерически. Общественность до сих пор шокирует новость о том, что у людей, среди которых встречается и множество женщин, случается секс после 50. Паркер отметила, что нездоровая реакция публики на естественное старение женщин (а точнее на то, то они смеют появляться в романтическом амплуа, а не в роли бабушек) сочетается с традиционным спокойствием по отношению к старению мужчин.
«Мы получили столько женоненавистнических нападок, сколько никогда бы не обрушилось на мужчин. Седые волосы седые волосы седые волосы. У неё что, седые волосы?! Энди Коэн (американский телеведущий - прим. ред.) седой на всю голову и при этом очень изысканный! Почему ему можно быть седым, и это никого не смущает? Не знаю, что сказать вам, народ! Особенно в социальных сетях. Там каждому надо высказаться. “У неё слишком много морщин, а у неё недостаточно морщин”. Такое впечатление, что люди не хотят, чтобы нам было хорошо быть такими, какие мы есть сейчас. Как будто они наслаждаются, причиняя нам боль упрёками в том, какими мы стали, вне зависимости от того, что мы выбрали - естественное старение или омолаживающие процедуры. Я знаю, как я выгляжу. У меня и выбора-то нет. Ну что мне теперь сделать с этим? Перестать стареть? Или, может, сгинуть с глаз долой?»
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