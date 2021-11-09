«Он бы изменял мне без конца»: Наталья Аринбасарова о разводе с Андреем Кончаловским

«Сначала он мне очень много рассказывал, он человек очень образованный уже тогда был, несмотря на то, что ему было 26 лет. По нынешним меркам совсем мальчишка. Он хорошо знал Библию, историю России. В общем, он меня заговорил. Я жила в гостинице около вокзала в городе Фрунзе, а он жил в общежитии при киностудии Киргизфильм. Но так как в этой гостинице был единственный более-менее приличный ресторан, он после съёмок говорил: «Я приеду вечером поужинать, а ты ко мне спустишься и посидишь со мной». Я спускалась, садилась. Он ел (а поесть он очень любил) а мне он брал блюдечко нашинкованной капусты. Без соли, без масла. Я как заяц, сидела эту капусту грызла, и больше мне ничего не полагалось. Потому что у меня были такие пухленькие щёки, а ему хотелось, чтобы они были впалые. Так каждый вечер мы встречались, потом шли по бульвару, и вот он мне рассказывал. Вот на лавочках этих [в бульваре] мы и расцеловались. Но он ничего себе не позволял. Он меня боялся. Но я не знала, что он был женат».
Брак Аринбасаровой и Кончаловского, в котором родился старший сын режиссёра Егор Кончаловский, продлился 5 лет. Будучи в браке с Аринбасаровой, Кончаловский изменял ей с французской актрисой Машей Мериль. В своих мемуарах режиссёр описывает сцену объяснения с женой, в которой признаётся, что полюбил другую. Однако, по словам Натальи, на самом деле никакого объяснения не было, и Кончаловский до последнего настаивал на своей верности жене.
фото: Маша Мериль
«Это всё вранье. Это всё придумал этот Липков, который писал эту книгу. Всё было совсем не так, он [Кончаловский] никогда мне таких слов не говорил. Он просто сказал мне: «Знаешь, я перестал тебя чувствовать». Я говорю: «Ну что, давай расстанемся». Мы пошли в ЗАГС, и сидя в ЗАГСе, мы разговаривали и смеялись. Он говорит: «Ты посмотри на нас - можно подумать, что мы с тобой пришли расписываться, а не разводиться». И я его тогда спросила: «Скажи, ты мне изменял?» И он сказал: «Нет, ты что, никогда!» Поэтому какие тут разговоры про Машу Мериль, всё это враньё!»
Инициатором развода выступила Наталья - сам Кончаловский, по её мнению, не решился бы с ней развестись. «Я не знала ничего про измены, потому что я даже не могла этого допустить, я была наивным человеком, я просто понимала, что что-то не то происходит. Я чувствовала, что уже не те отношения. Поняла, что всё как-то рушится, и решила, что надо или всё или ничего. Если бы я сказала “нет, мы не расходимся”, он бы не посмел со мной разойтись: у нас был маленький ребёнок, меня обожали его родители. Так бы и продолжалось эта тягомотина. А я разошлась и воспитывала Егора. И он был спокоен за Егора - что он в хороших руках. И он понял, что можно так жить. Все жёны у него прекрасные женщины, понимаете. Можно с ними расстаться, и пускай они сами воспитывают детей. Но он всегда помогал. Он всем детям дал блестящее образование, за что ему низкий поклон. Но какой-то особой теплоты, участия и присутствия папы у детей не было. В Михалковской семье маленькими детьми не занимаются».
«Много позже я поняла, что он просто бы мне изменял без конца. А я бы этого не потерпела. Поэтому я, конечно, не жалела, что так поступила. Потом, вы знаете, непросто жить с талантливым человеком. Превратишься в подай-принеси. Я помню, как я в какой-то период без конца делала этот яблочный мусс. Это надо было 2 килограмма яблок почистить, потереть. А тогда же не было всех этих блендеров и миксеров, всё вручную надо было делать. Потом запечь со взбитыми белками. И получалось такое очень вкусное блюдо. И он просил меня это делать каждый день. А мне надо учиться, мне надо читать, я занималась французским. Конечно, это было очень утомительно».
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