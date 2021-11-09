Возвращение на дорожку: Ирина Безрукова, Алёна Водонаева и Женя Малахова

Затёкшая, обездвиженная принудительными каратнтикулами, затаившая дыхание Москва вновь зашевелилась и задышала полной грудью 8 ноября. Стоило наступить долгожданному понедельнику - и в кинотеатре «Октябрь» состоялась скромная премьера супергеройского экшена от Marvel «Вечные»
с Анджелиной Джоли
, Сальмой Хайек
и Китом Харингтоном
в главных ролях. Среди первых зрителей фильма были замечены Ирина Безрукова
, Дарья Повереннова
, Вольфганг Черни
, Анфиса Вистингаузен
, Алёна Водонаева
и другие.
фото: Алёна Водонаева
фото: Актёры дубляжа
фото: Аврора
фото: Женя Малахова
фото: Дарья Повереннова
фото: Анфиса Вистингаузен
«Вечные» в прокате с 8 ноября 2021 года.
фото: Ирина Безрукова
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