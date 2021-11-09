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Возвращение на дорожку: Ирина Безрукова, Алёна Водонаева и Женя Малахова

9 ноября
2021 год

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9 ноября 2021
Затёкшая, обездвиженная принудительными каратнтикулами, затаившая дыхание Москва вновь зашевелилась и задышала полной грудью 8 ноября. Стоило наступить долгожданному понедельнику - и в кинотеатре «Октябрь» состоялась скромная премьера супергеройского экшена от Marvel «Вечные» с Анджелиной Джоли, Сальмой Хайек и Китом Харингтоном в главных ролях. Среди первых зрителей фильма были замечены Ирина Безрукова, Дарья Повереннова, Вольфганг Черни, Анфиса Вистингаузен, Алёна Водонаева и другие.

Возвращение на дорожку: Ирина Безрукова, Алёна Водонаева и Женя Малахова
фото: Алёна Водонаева

Возвращение на дорожку: Ирина Безрукова, Алёна Водонаева и Женя Малахова
фото: Актёры дубляжа

Возвращение на дорожку: Ирина Безрукова, Алёна Водонаева и Женя Малахова
фото: Аврора

Возвращение на дорожку: Ирина Безрукова, Алёна Водонаева и Женя Малахова
фото: Женя Малахова

Возвращение на дорожку: Ирина Безрукова, Алёна Водонаева и Женя Малахова
фото: Дарья Повереннова

Возвращение на дорожку: Ирина Безрукова, Алёна Водонаева и Женя Малахова
фото: Анфиса Вистингаузен

Возвращение на дорожку: Ирина Безрукова, Алёна Водонаева и Женя Малахова
фото: Ирина Безрукова

«Вечные» в прокате с 8 ноября 2021 года.

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Возвращение на дорожку: Ирина Безрукова, Алёна Водонаева и Женя Малахова фотографии
Возвращение на дорожку: Ирина Безрукова, Алёна Водонаева и Женя Малахова фотографии
Возвращение на дорожку: Ирина Безрукова, Алёна Водонаева и Женя Малахова фотографии
Возвращение на дорожку: Ирина Безрукова, Алёна Водонаева и Женя Малахова фотографии
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