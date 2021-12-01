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Константин Богомолов открыл свой интеллектуальный клуб

1 декабря
2021 год

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1 декабря 2021
На днях состоялось открытие интеллектуального клуба имени Георгиуса Фаустуса, хедлайнером которого стал Константин Богомолов. В одном из московских ресторанов Богомолов собрал достопочтенную публику, чтобы рассказать о проекте и очертить перспективы участия в клубе Фаустуса. Но сперва режиссёр отчитал пришедших за пошлость в отношениях с высоким и прекрасным – досталось даже Ксении Собчак за покупку квартиры в клубном доме «Бродский» (что, по мнению Богомолова, моветон). На этом фоне рассказ о достоинствах клуба, вероятно, прозвучал как реклама. Для тех, кто оплатит членство в клубе (стоимость абонементов варьируется от 300 тысяч до 2 млн рублей) будут доступны просветительские программы, лекции и тренинги, но, помимо этого, участники смогут внести вклад в развитие театров и постановку новых спектаклей.

Кроме Константина Богомолова на вечере были Ксения Собчак, Александра Ревенко, Полина Аскери и многие другие.

Константин Богомолов открыл свой интеллектуальный клуб
фото: Константин Богомолов и Ольга Карпуть

Константин Богомолов открыл свой интеллектуальный клуб
фото: Александра Ревенко

Константин Богомолов открыл свой интеллектуальный клуб
фото: Денис Симачев и Полина Аскери

Константин Богомолов открыл свой интеллектуальный клуб
фото: Наташа Максимова, Ксения Собчак и Ида Галич

Константин Богомолов открыл свой интеллектуальный клуб
фото: Константин Богомолов и Алексей Карахан

Константин Богомолов открыл свой интеллектуальный клуб
фото: Соня Хейфиц и Георгий Рушев
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Константин Богомолов открыл свой интеллектуальный клуб фотографии
Константин Богомолов открыл свой интеллектуальный клуб фотографии
Константин Богомолов открыл свой интеллектуальный клуб фотографии
Константин Богомолов открыл свой интеллектуальный клуб фотографии
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Деконструкция «Последний из Могикан»

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