Константин Богомолов открыл свой интеллектуальный клуб

На днях состоялось открытие интеллектуального клуба имени Георгиуса Фаустуса, хедлайнером которого стал Константин Богомолов. В одном из московских ресторанов Богомолов собрал достопочтенную публику, чтобы рассказать о проекте и очертить перспективы участия в клубе Фаустуса. Но сперва режиссёр отчитал пришедших за пошлость в отношениях с высоким и прекрасным – досталось даже Ксении Собчак за покупку квартиры в клубном доме «Бродский» (что, по мнению Богомолова, моветон). На этом фоне рассказ о достоинствах клуба, вероятно, прозвучал как реклама. Для тех, кто оплатит членство в клубе (стоимость абонементов варьируется от 300 тысяч до 2 млн рублей) будут доступны просветительские программы, лекции и тренинги, но, помимо этого, участники смогут внести вклад в развитие театров и постановку новых спектаклей.
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