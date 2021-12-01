«Мама не совсем ещё б/у»: Марина Зудина о работе с сыном Павлом Табаковым

56-летняя актриса Марина Зудина стала гостьей программы Фёдора Бондарчука«Кино в деталях» и рассказала о первой совместной работе в кино со своим сыном Павлом Табаковым. 26-летний Павел появится в одном кадре со своей мамой в экранизации романа Виктора Пелевина «Empire V», премьера которой назначена на весну следующего года. Павла утвердили первым, а вот кандидатуру на роль его экранной мамы подыскали позже. Как рассказала Марина, перед тем, как пригласить её на съёмки, режиссёр картины Виктор Гинзбург попросил у Табакова разрешения.
«Когда начался подготовительный этап съёмок, Олег Павлович был ещё жив и сказал, что режиссёр обо мне спрашивал. Но прошёл год-два, съёмки начались, и ничего. А потом позвонил Виктор Гинзбург. Сказал, что побывал на спектакле «Сентрал-парк Вест» по Вуди Аллену. А я там играю женщину выпивающую. Он сказал, что я это делаю убедительно. А потом он спросил у Павла – не против ли он, если его маму сыграю я», – рассказала Марина.
Актриса поделилась эмоциями от совместной работы со своим сыном, а также рассказала, как их отношения строятся вне съёмочной площадки.
«Радость и ответственность за себя. Хочется, чтобы сын, который уже в профессии, глядя на то, что ты делаешь, не испытывал чувство неловкости. Мама не совсем ещё б/у, а ещё в тренде и что-то понимает. Он в жизни очень уравновешен, деликатен и терпим по отношению ко мне. Позволяет мне его обнять. Я ему очень благодарна за это. Мы на «ты». Он с отцом, как и я с Олегом Павловичем, обращался на «вы», а меня с детства называет Марина или Мариша. Логика у него была такая: «Ты же не говоришь папе: «Муж, иди щи есть». Или он не говорит тебе: «Жена, накрывай на стол». Иногда он говорит «Марина Вячеславовна», видимо для того, чтобы все вокруг поняли, что звонит мама и затихли, чтобы я не понимала, где он», – поделилась актриса.
фото: Павел Табаков, Марина Зудина и Мария Табакова
Одна из последних ролей Марины на экране – в сериале «Содержанки». И хотя актриса ещё не видела вышедший летом третий сезон, она признаётся, что готова сниматься в четвёртом. Также Марина выразила радость по поводу назначения Константина Хабенского на пост худрука МХТ имени Чехова, которым долгое время руководил её покойный муж Олег Павлович Табаков.
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