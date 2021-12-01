В стиле: Любовь Толкалина, Анна Невская и Владимир Яглыч

30 ноября в кинотеатре «Москва» в рамках вечеринки журнала InStyle прошёл закрытый предпремьерный показ фильма Пабло Ларраина «Спенсер»
.
Среди многочисленных гостей были Екатерина Ковальчук
, Любовь Толкалина
, Ангелина Стречина
, Елена Захарова
, Янина Студилина
, Анна Невская
, Владимир Яглыч
, Лиза Моряк
, Дарья Чаруша
и другие.
фото: Екатерина Ковальчук
фото: Любовь Толкалина
фото: Анна Невская
фото: Ангелина Стречина
фото: Лянка Грыу
фото: Дарья Чаруша
фото: Елена Захарова
фото: Варвара Шмыкова и Даниил Радлов
фото: Анна Чурина
фото: Владимир Яглыч
фото: Саша Савельева с мужем Кириллом Сафоновым
фото: Ян Гэ
фото: Лиза Моряк фото: Влад Лисовец
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