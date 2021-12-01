Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В стиле: Любовь Толкалина, Анна Невская и Владимир Яглыч

1 декабря
2021 год

Лайфстайл >>
1 декабря 2021
30 ноября в кинотеатре «Москва» в рамках вечеринки журнала InStyle прошёл закрытый предпремьерный показ фильма Пабло Ларраина «Спенсер».

Среди многочисленных гостей были Екатерина Ковальчук, Любовь Толкалина, Ангелина Стречина, Елена Захарова, Янина Студилина, Анна Невская, Владимир Яглыч, Лиза Моряк, Дарья Чаруша и другие.

В стиле: Любовь Толкалина, Анна Невская и Владимир Яглыч
фото: Екатерина Ковальчук

В стиле: Любовь Толкалина, Анна Невская и Владимир Яглыч
фото: Любовь Толкалина

В стиле: Любовь Толкалина, Анна Невская и Владимир Яглыч
фото: Анна Невская

В стиле: Любовь Толкалина, Анна Невская и Владимир Яглыч
фото: Ангелина Стречина

В стиле: Любовь Толкалина, Анна Невская и Владимир Яглыч
фото: Лянка Грыу

В стиле: Любовь Толкалина, Анна Невская и Владимир Яглыч
фото: Дарья Чаруша

В стиле: Любовь Толкалина, Анна Невская и Владимир Яглыч
фото: Елена Захарова

В стиле: Любовь Толкалина, Анна Невская и Владимир Яглыч
фото: Варвара Шмыкова и Даниил Радлов

В стиле: Любовь Толкалина, Анна Невская и Владимир Яглыч
фото: Анна Чурина

В стиле: Любовь Толкалина, Анна Невская и Владимир Яглыч
фото: Владимир Яглыч

В стиле: Любовь Толкалина, Анна Невская и Владимир Яглыч
фото: Саша Савельева с мужем Кириллом Сафоновым

В стиле: Любовь Толкалина, Анна Невская и Владимир Яглыч
фото: Ян Гэ

В стиле: Любовь Толкалина, Анна Невская и Владимир Яглыч
фото: Лиза Моряк

В стиле: Любовь Толкалина, Анна Невская и Владимир Яглыч
фото: Влад Лисовец
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Лянка ГрыуТатьяна ДолматовскаяЕлена ЗахароваКатерина КовальчукПабло ЛарраинЕлизавета МорякАнна НевскаяАлександра СавельеваАнгелина СтречинаЯнина СтудилинаЛюбовь ТолкалинаДарья ЧарушаАнна ЧуринаВарвара ШмыковаВладимир ЯглычГэ Ян
фильмы
Спенсер

фотографии >>
В стиле: Любовь Толкалина, Анна Невская и Владимир Яглыч фотографии
В стиле: Любовь Толкалина, Анна Невская и Владимир Яглыч фотографии
В стиле: Любовь Толкалина, Анна Невская и Владимир Яглыч фотографии
В стиле: Любовь Толкалина, Анна Невская и Владимир Яглыч фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валерий Бурматов
30 ноября ушёл из жизни актёр Валерий Бурматов.
Владимир Наумов
29 ноября ушёл из жизни кинорежиссёр Владимир Наумов.
Александр Градский
28 ноября ушёл из жизни композитор, певец Александр Градский.
Фатима Кладо
28 ноября ушла из жизни актриса, педагог Фатима Кладо.

День рождения >>

Амаяк Акопян
Ксения Громова
Елена Дубровская
Наталья Костенева
Дмитрий Марьянов
Неле Савиченко-Климене
Илья Соколовский
Гарик Сукачёв
Геннадий Хазанов
Михаил Царёв
Вуди Аллен
Пьер Ардити
Эдуар Баэр
Бетт Мидлер
Эмили Мортимер
Джереми Нортэм
Трит Уильямс
все родившиеся 1 декабря >>

Афиша кино >>

День мёртвых
драма
Россия, 2021
Лётчик
военный фильм, драма
Россия, 2021
Нормальный только я
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2021
Охотники за привидениями: Наследники
боевик, драма, комедия, мистика, научная фантастика, фильм ужасов, фэнтези
США, 2021
БУМЕРанг
комедия, криминальный фильм
Россия, 2021
На близком расстоянии
Литва, Россия, 2021
Месть земли
боевик, приключения, фильм-катастрофа
Китай, 2021
Превратности разума
биография, драма
Великобритания, Германия, Польша, 2020
Сбой в матрице
США, 2021
Щенячий патруль: Улётная помощь
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Восточный ветер. Великий ураган
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2021
Дом Gucci
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram