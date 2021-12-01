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«Онкология лёгких – очень свирепая»: Евгения Симонова впервые рассказала о раке лёгких

1 декабря
2021 год

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1 декабря 2021
Евгения Симонова перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли лёгких в 2013 году, но рассказать об этом лично артистка решилась только сейчас. Историей своей болезни Евгения поделилась в интервью на YouTube-канале «Скажи Гардеевой».

«Онкология лёгких – очень свирепая»: Евгения Симонова впервые рассказала о раке лёгких

Оказалось, что злокачественная опухоль появилась из-за запущенного хронического воспаления лёгких. Евгения несколько лет лечилась антибиотиками, болезнь отступала, но в начале 2000-х врачи обнаружили на снимке затемнение.

«Хроническое воспаление лёгких, а у меня спектакль в Иркутске, всё продано. Ну воспаление лёгких – ну и что? Потеплее оделась, напилась антибиотиков, поехала в аэропорт, села в самолёт, температуру сбила, приехала, сыграла, вернулась и продолжила лечиться. Ну воспаление – ну я же пью лекарства. Где-то в 50 лет, когда уже прошло воспаление, какое-то затемнение осталось. Врачи сказали, что трогать это не будут, но будут за этим следить. И я жила с этим пять лет», – рассказала Евгения.

«Онкология лёгких – очень свирепая»: Евгения Симонова впервые рассказала о раке лёгких

«А потом после очередного воспаления это затемнение увеличилось. Тогда они сказали, что надо удалять. Я панически боюсь за детей и за близких, но за себя – нет. Я не могу сказать, что я готова умереть. Но если скажут, что надо – я могу это принять. Потому что я благодарна, что прожила 66 лет».

О том, что затемнение на снимке – злокачественная опухоль, актриса узнала только в клинике в Германии, когда она отправилась туда на консультацию: «Меня отправили в Германию за бешеные деньги на консультацию. Только во время операции показало, что это онкология. И тогда вместо какой-то части мне удалили всю нижнюю долю правого легкого. Вообще онкология лёгочная – очень свирепая. Я не знаю, как я буду себя вести, когда будет реальная опасность. Но через 10 дней после операции я пошла играть спектакли», – сказала Смирнова.
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«Онкология лёгких – очень свирепая»: Евгения Симонова впервые рассказала о раке лёгких фотографии
«Онкология лёгких – очень свирепая»: Евгения Симонова впервые рассказала о раке лёгких фотографии
«Онкология лёгких – очень свирепая»: Евгения Симонова впервые рассказала о раке лёгких фотографии
«Онкология лёгких – очень свирепая»: Евгения Симонова впервые рассказала о раке лёгких фотографии
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