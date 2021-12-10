Итальянский клан: Кто есть кто в фильме «Дом Gucci»

Фильм Ридли Скотта«Дом Gucci», снятый по одноимённой книге Сары Гэй Форден, в минувшие выходные стал лидером российского проката. Картина рассказывает историю семьи основателей дома Gucci со всеми мрачными подробностями их отношений – скандалы, суды и в конечном счёте убийство Маурицио Гуччи в 1995 году. Фэшн-драму не оценили. Американский дизайнер Том Форд и наследники фамилии Гуччи раскритиковали образы главных героев – Альдо Гуччи, которого в фильме сыграл Аль Пачино, и его сына Паоло в исполнении Джареда Лето. Им они показались надуманными и карикатурными, больше похожими на «ветчину, чем на прошутто». Как оказалось, семья таила обиду ещё на стадии производства картины – Патриция Реджани, например, оскорбилась тем, что ни создатели картины, ни актёры ни разу не связались с ней для консультации. Какими члены итальянского семейства были на самом деле, знают только непосредственные свидетели событий, а вот в каких отношениях они состояли – может узнать каждый зритель, чтобы не запутаться в семейных хитросплетениях при просмотре.
фото: Кадр из фильма «Дом Gucci»
Гуччио Гуччи
Гуччио Гуччи – отец главного героя фильма Альдо, пытался открыть собственную мастерскую ещё в 23 года. Как у многих неофитов заняться своим делом получилось не сразу: после первого провала Гуччио съездил в Лондон посмотреть на постояльцев самого роскошного отеля Savoy, вернулся и начал пытать удачу заново. В 1921 году Гуччио открыл во Флоренции именную кожевенную мастерскую, из которой впоследствии и вырос дом Gucci. Уже через несколько лет отделения мастерской появились в Риме и Милане, а часть дел взяли на себя сыновья – Альдо, Васко и Родольфо. Гуччио надеялся, что его бизнес останется национальным достоянием, однако, перед самой его смертью сыновья открыли бутик в Нью-Йорке. Так, хоть и против воли отца, семейный бизнес начал распространяться по континентам.
Альдо Гуччи – в исполнении Аль Пачино
Старший сын Гуччио Гуччи
После смерти Гуччио Гуччи вся власть сосредоточилась в руках его старшего сына Альдо. И, надо сказать, сделал он достаточно много для процветания компании. Во-первых, как гениальный маркетолог Альдо сочинил историю бренда и заставил поверить всех, что предки Гуччи – старейшие флорентийские мастера – ещё в Средние века делали кожаные сёдла для аристократов. Чтобы утвердиться в глазах постоянных клиентов, дом Gucci начал прошивать изделия двойными швами прямо как средневековые сёдла и дополнять их застежками в форме удил – так появилась идея фирменного логотипа Gucci с двумя переплетенными буквами G. Во-вторых, Альдо отвечал за экспансию бренда за пределами Италии. В Америке Альдо не только открыл первый магазин модного дома, но и обустроил свою личную жизнь. От брака с Олвен Прайс у него было трое сыновей: Джорджо, Паоло и Роберто, и внебрачная дочь от Бруны Паломбо – Патриция. Уже в преклонном возрасте Альдо женился на Бруне, при этом оставшись законным мужем Олвен в Италии. Сын Альдо Паоло (в фильме его роль исполняет Джаред Лето) открыл свою компанию без ведома отца и спровоцировал этим семейный скандал и последующие суды. Альдо пытался засудить Паоло, а тот, в свою очередь, подговорил Маурицио (в фильме его роль исполняет Адам Драйвер), сына своего дяди Родольфо, донести на Альдо в налоговое управление США за уклонение от уплаты налогов. В итоге Альдо оказался за решёткой, а через год, когда вышел, начал таскать по судам ещё и Маурицио. Незадолго до смерти Альдо продал свою долю в семейном бизнесе компании Investcorp, на тот момент владевшей Tiffany & Co.
Младший сын Гуччио пришел в мир моды уже после Второй мировой – до этого, в 1930-е, он прославился в кинематографе под псевдонимом Маурицио де Анкоре. Связи в киноиндустрии помогли Родольфо развитию магазина в Милане, открытого в 1951: во-первых, платок Gucci Flora, созданный по дизайну Родольфо, изначально предназначался для актрисы Грейс Келли, во-вторых, сумки из экзотической кожи с фурнитурой из драгоценных металлов он также делал для привлечения внимания звёзд того времени. Вскоре Родольфо стал управлять магазином вместе со своим сыном Маурицио, однако, без конфликта не обошлось – причиной тому стала невеста Маурицио Патриция Реджани (Леди Гага).
Паоло Гуччи занимал кресло главного дизайнера Gucci, и в конце 1970-х Альдо повысил сына до вице-президента компании. На фоне разногласий с отцом Паоло параллельно запустил собственный бренд Paolo Gucci, чем заслужил отстранение от дел – использовать фамилию Гуччи вне семейного бизнеса было запрещено. Паоло подговорил кузена Маурицио упечь отца в тюрьму, а позже – продал свою долю компании Investcorp. Экранный образ Паоло – напыщенного идиота, разодетого в вельвет и яркие принты, по мнению наследников Гуччи, наиболее далек от своего прототипа.
Сын Родольфо не послушал наставления отца и принял два судьбоносных решения в своей жизни. Первое – женился на Патриции Реджани, дочери владельца транспортно-экспедиционной компании. Именно её признают заказчиком убийства Маурицио в 1995 году: после некрасивого расставания Патриция затаила обиду и отомстила бывшему мужу. Обе дочери от этого брака – Аллегра и Алессандра – с матерью до сих пор не общаются. Второе – Маурицио засадил дядю Альдо в тюрьму, чтобы получить его часть компании в наследство. Поступок в крайней степени неблагодарный: после свадьбы Маурицио и Патриции именно Альдо помог им перебраться в Нью-Йорк, чтобы Маурицио мог заниматься магазином на Манхэттене. Во главе с Маурицио семейный бизнес оказался на грани банкротства, но в 1995 году поправлять дела компании пришёл американский дизайнер Том Форд (в фильме его играет Рив Карни). На имени Маурицио закончилась связь Gucci с представителями семейства – все имеющиеся доли были проданы компании Investcorp.
Патриция Реджани – в исполнении Леди Гаги
Жена Маурицио Гуччи
фото: Кадр из фильма «Дом Gucci»
«Предпочитаю рыдать в Rolls-Royce, чем быть счастливой на велосипеде» – именно Патриции Реджани принадлежит эта знаменитая фраза. Детство Патриция провела в бедности, но после брака её матери с богатым бизнесменом Фердинандо Реджани получила пропуск в высший свет. На одной из вечеринок Патриция познакомилась с Маурицио и уехала с ним в Нью-Йорк, но после 12 лет брака супруг сбегает от неё и двух дочерей во Флоренцию, откуда пишет телеграмму с новостью о том, что их отношения закончились. Всего через год после развода в 1994 году Маурицио Гуччи был застрелен киллером. В 1997 году Патрицию арестовали и приговорили к заключению. Она досрочно вышла на свободу в 2017 году, и теперь её иногда видят на прогулках в Милане с попугаем на плече.
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