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Однажды 20 лет спустя: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон

10 декабря
2021 год

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10 декабря 2021
Идея снять продолжение сериала про женщин и секс с теми же героинями 20 лет спустя вызвала в обществе красноречивый резонанс, обнажив неготовность некоторой части публики к обсуждению этой деликатной темы - есть ли секс или хоть какой-то намёк на него после 50? У женщин, разумеется. В мужчинах, глядя на то как иные из них в 70 становятся счастливыми отцами, никто и не сомневался. Идея не понравилась и Ким Кэттролл - в отличие от своей героини Саманты Ким готова далеко не на все эксперименты. Из её отказа участвовать в съёмках продолжения СМИ (с подачи Паркер) раздули целый скандал, послуживший лишней рекламой нового проекта. А самой Саре Джессике Паркер пришлось буквально отбиваться от абсурдных обвинений в том, что она постарела, но до сих пор почему-то отказывается выбирать место на кладбище, вместо того, чтобы сниматься в романтическом амплуа. Но несмотря на все трудности продолжение случилось, и 8 декабря в Нью-Йорке состоялась премьера 10-серийного сиквела, получившего название «И просто так».

Однажды 20 лет спустя: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон

Представить шоу пришли исполнители главных и второстепенных ролей: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Никсон, Крис Нот, Николь Ари Паркер, Сарита Чоудхури, Эван Хэндлер и другие.

Однажды 20 лет спустя: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон
фото: Сара Джессика Паркер с мужем Мэттью Бродериком и сыном Джеймсом

Однажды 20 лет спустя: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон
фото: Кристин Дэвис

Однажды 20 лет спустя: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон
фото: Синтия Никсон

Однажды 20 лет спустя: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон
фото: Карен Питтман

Однажды 20 лет спустя: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон
фото: Николь Ари Паркер

Однажды 20 лет спустя: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон
фото: Эван Хэндлер с дочерью

Однажды 20 лет спустя: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон
фото: Сара Джессика Паркер и Крис Нот

Однажды 20 лет спустя: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон
фото: Дэвид Эйгенберг

Однажды 20 лет спустя: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон
фото: Марио Кантоне

«И просто так...» в Амедиатеке с 10 декабря 2021 года.

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Однажды 20 лет спустя: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон фотографии
Однажды 20 лет спустя: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон фотографии
Однажды 20 лет спустя: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон фотографии
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