Однажды 20 лет спустя: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон

Идея снять продолжение сериала про женщин и секс
с теми же героинями 20 лет спустя вызвала в обществе красноречивый резонанс, обнажив неготовность некоторой части публики к обсуждению этой деликатной темы - есть ли секс или хоть какой-то намёк на него после 50? У женщин, разумеется. В мужчинах, глядя на то как иные из них в 70 становятся счастливыми отцами, никто и не сомневался. Идея не понравилась и Ким Кэттролл
- в отличие от своей героини Саманты Ким готова далеко не на все эксперименты. Из её отказа участвовать в съёмках продолжения СМИ (с подачи Паркер) раздули целый скандал
, послуживший лишней рекламой нового проекта. А самой Саре Джессике Паркер
пришлось буквально отбиваться от абсурдных обвинений в том, что она постарела
, но до сих пор почему-то отказывается выбирать место на кладбище, вместо того, чтобы сниматься в романтическом амплуа. Но несмотря на все трудности продолжение случилось, и 8 декабря в Нью-Йорке состоялась премьера 10-серийного сиквела, получившего название «И просто так»
.
Представить шоу пришли исполнители главных и второстепенных ролей: Сара Джессика Паркер
, Кристин Дэвис
, Синтия Никсон
, Крис Нот
, Николь Ари Паркер
, Сарита Чоудхури
, Эван Хэндлер
и другие.
фото: Сара Джессика Паркер с мужем Мэттью Бродериком и сыном Джеймсом
фото: Кристин Дэвис
фото: Синтия Никсон
фото: Карен Питтман
фото: Николь Ари Паркер
фото: Эван Хэндлер с дочерью
фото: Сара Джессика Паркер и Крис Нот
фото: Дэвид Эйгенберг
«И просто так...» в Амедиатеке с 10 декабря 2021 года фото: Марио Кантоне
.
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