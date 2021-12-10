«Я счастливее, чем когда-либо»: Оливия Уайлд об отношениях с Гарри Стайлзом

В ноябре 2020 года стало известно о расставании актёров Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса, которых связывали 9 лет совместной жизни и двое детей. А уже через два месяца, в январе 2021 года Оливию впервые увидели в компании британского певца и начинающего актёра Гарри Стайлза - артисты прибыли на свадьбу помощника Стайлза, держась за руки. Всеведущие анонимные источники американских таблоидов принялись раздавать интервью от имени артистов, утверждая, что Стайлз не был причиной разрыва 8-летней помолвки Уайлд и Судейкиса. Как бы там ни было, но о романе Стайлза и Оливии заговорили через три месяца после того, как певец присоединился к актёрскому составу нового фильма Оливии «Не волнуйся, солнышко», главную роль в котором исполнила Флоренс Пью.
фото: Гарри Стайлз для Dazed & Confused
Надо сказать, что Стайлз достался Оливии не сразу. Оценив его актёрскую работу в фильме «Дюнкерк», Оливия предложила ему роль, но съёмочный период приходился на даты его гастрольного тура. Тогда на роль попробовали Шайю ЛаБафа, с которым Уайлд работала на съёмках клипа Рэйни Куэлли. Грянула пандемия, живые выступления отменили, Стайлз стал доступен. И после небольшой ссоры с ЛаБафом, Оливия утвердила на роль Гарри.
Когда поползли первые слухи о романе Оливии и Гарри, всех ужасно взволновала вопиющая разница в возрасте - целых десять лет исполнилось Оливии, когда её новый возлюбленный только родился на свет. Продолжая подкармливать папарацци, Оливия и Гарри так и не выступили с официальным заявлением о своих отношениях. И кажется, не собираются вовсе. «Соблазн внести ясность в дезинформацию очевиден», - признаётся Уайлд в свежем интервью журналу «Vogue». «Но, думаю, что когда ты действительно счастлив, для тебя не имеет никакого значения мнение незнакомых людей. Важны только твоя действительность, и тот, кого ты любишь. За последние 10 лет [благодаря соцсетям] мы начали больше ценить мнение незнакомцев, нежели самых близких нам людей. Я счастлива так, как никогда не была раньше. И я здоровее, чем когда-либо была. И чувствовать это - просто прекрасно».
фото: Оливия Уайлд
Когда Уайлд и Стайлз отдыхали летом на яхте в Италии, заголовки таблоидов обвиняли актрису в том, что она покинула своих детей ради удовлетворения своих низменных старушечьих желаний. У Оливии всё это вызывает ухмылку. «Родительство заставляет тебя быть честным с самим собой и с тем, какой образ жизни ты ведёшь. Всё это позволяет принимать чёткие и внятные решения. Мы обязаны нашим детям быть счастливыми. Они же чувствуют такие вещи. У них очень развита интуиция. Мысль о том, что ты можешь облапошить своих детей, навязывая самой себе мысль о том, что ты счастлива, представляется мне смехотворной». В однотипных упрёках о заброшенных детях и неспособности удержать мужа сохранить семью Уайлд видит, прежде всего, политический подтекст. «Можно копнуть глубже, чтобы посмотреть на то, какое влияние на структуру семьи оказала холодная война. Узнать, почему мы до сих пор думаем, что нам очень нужно домохозяйство с двумя родителями и микроволновой печью. С помощью стыда и вины очень легко контролировать женщин, но у меня совершенно нет времени на то, чтобы испытывать неуместный стыд и вину».
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