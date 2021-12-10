«Не надо толкать нас назад»: Владимир Путин поспорил с Александром Сокуровым о проблемах России

9 декабря во время встречи Совета по правам человека с Владимиром Путиным
режиссёр Александр Сокуров
поделился с президентом своими опасениями и идеями по поводу настоящего и будущего России. Среди десятка волнующих его проблем, Сокуров, в частности, выделил обеспокоенность отсутствием развития молодёжи на Кавказе и отношением коренного северокавказского населения к русским. Основания для таких выводов режиссёр почерпнул из собственного опыта - в 2010 году на кафедре кино и телевидения КБГУ в Нальчике была открыта мастерская Сокурова, выпускниками которой стали Кантемир Балагов
, Владимир Битоков
и Кира Коваленко
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«Большая проблема то, что происходит на Северном Кавказе. Политическая, культурная, эмоциональная и экономическая проблема. При советской власти в республиках нервничали: засилье русских — нет возможности развиваться. Сейчас русских там почти нет, Кавказ становится мононациональным. Вся власть в руках коренных людей. Развития нет или почти нет. Почему? Потому что, на мой взгляд, нет свободного развития молодых людей»
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«Мне кажется, что в Федерации русских всё больше и больше начинают не любить. С нами хотят расстаться многие. Не хотят быть в одной компании, как они говорят. Многие молодые люди на Кавказе, а мне приходится иметь дело в силу обстоятельств с Кавказом, мне говорили открыто: «Вы, русские, не очень заслуживаете уважения». В Дагестане даже шутят, когда возникают экономические проблемы: «Ничего, русский мужик заработает». Дальше они продолжают: «Вы со всеми ссоритесь. Вы не можете справиться с бюрократией, коррупцией, слишком добренькие. Не можете создать мировую экономику, обладая мировыми богатствами. А мы — разные. И религия у нас разная. И климат-то у нас получше. Будете воевать с НАТО, мы на вашей стороне воевать не будем». Это говорят молодые люди, да? Наверное, это какие-то особые люди, может быть, а может быть, и совсем уже не особые»
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Подводя итоги своей речи, Сокуров сделал президенту предложение: «Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве. Пожелаем им удачи»
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В ответ на это Владимир Путин
назвал выступление Сокурова манифестом, полным проблем и гипертрофированных страхов. А также напомнил режиссёру о кровопролитных конфликтах 1990-х годов и о войне в Югославии.
«Вы сказали «давайте отпустим всех, кто с нами не хочет жить». Откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет? [Мы это] проверяли! В том числе и в ходе голосования по Конституции. Вы посмотрите, как люди голосуют. Можно как угодно дискутировать, но подавляющее большинство людей понимает, с чем они столкнутся, если будут действовать по-другому. И чеченский народ знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе»
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«Повторяю еще раз: а почему вы решили, что подавляющее большинство людей в республиках не хочет? Наверное, там есть такие, и кровавый период середины 1990-х — начала 2000-х нам показал, к чему это может привести. Разве вы этого хотите? Мы этого не хотим. Поэтому распускать людей с подобными взглядами — очень опасная штуковина. Она может плохо закончиться. И здесь мы многое сделали, чтобы просто уйти от этой опасной черты. Не надо толкать нас назад. Не нужно»
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