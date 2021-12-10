Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Не надо толкать нас назад»: Владимир Путин поспорил с Александром Сокуровым о проблемах России

10 декабря
2021 год

Лайфстайл >>
10 декабря 2021
9 декабря во время встречи Совета по правам человека с Владимиром Путиным режиссёр Александр Сокуров поделился с президентом своими опасениями и идеями по поводу настоящего и будущего России. Среди десятка волнующих его проблем, Сокуров, в частности, выделил обеспокоенность отсутствием развития молодёжи на Кавказе и отношением коренного северокавказского населения к русским. Основания для таких выводов режиссёр почерпнул из собственного опыта - в 2010 году на кафедре кино и телевидения КБГУ в Нальчике была открыта мастерская Сокурова, выпускниками которой стали Кантемир Балагов, Владимир Битоков и Кира Коваленко.

«Не надо толкать нас назад»: Владимир Путин поспорил с Александром Сокуровым о проблемах России

«Большая проблема то, что происходит на Северном Кавказе. Политическая, культурная, эмоциональная и экономическая проблема. При советской власти в республиках нервничали: засилье русских — нет возможности развиваться. Сейчас русских там почти нет, Кавказ становится мононациональным. Вся власть в руках коренных людей. Развития нет или почти нет. Почему? Потому что, на мой взгляд, нет свободного развития молодых людей».

«Мне кажется, что в Федерации русских всё больше и больше начинают не любить. С нами хотят расстаться многие. Не хотят быть в одной компании, как они говорят. Многие молодые люди на Кавказе, а мне приходится иметь дело в силу обстоятельств с Кавказом, мне говорили открыто: «Вы, русские, не очень заслуживаете уважения». В Дагестане даже шутят, когда возникают экономические проблемы: «Ничего, русский мужик заработает». Дальше они продолжают: «Вы со всеми ссоритесь. Вы не можете справиться с бюрократией, коррупцией, слишком добренькие. Не можете создать мировую экономику, обладая мировыми богатствами. А мы — разные. И религия у нас разная. И климат-то у нас получше. Будете воевать с НАТО, мы на вашей стороне воевать не будем». Это говорят молодые люди, да? Наверное, это какие-то особые люди, может быть, а может быть, и совсем уже не особые».

Подводя итоги своей речи, Сокуров сделал президенту предложение: «Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве. Пожелаем им удачи».

«Не надо толкать нас назад»: Владимир Путин поспорил с Александром Сокуровым о проблемах России

В ответ на это Владимир Путин назвал выступление Сокурова манифестом, полным проблем и гипертрофированных страхов. А также напомнил режиссёру о кровопролитных конфликтах 1990-х годов и о войне в Югославии.

«Вы сказали «давайте отпустим всех, кто с нами не хочет жить». Откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет? [Мы это] проверяли! В том числе и в ходе голосования по Конституции. Вы посмотрите, как люди голосуют. Можно как угодно дискутировать, но подавляющее большинство людей понимает, с чем они столкнутся, если будут действовать по-другому. И чеченский народ знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе».

«Повторяю еще раз: а почему вы решили, что подавляющее большинство людей в республиках не хочет? Наверное, там есть такие, и кровавый период середины 1990-х — начала 2000-х нам показал, к чему это может привести. Разве вы этого хотите? Мы этого не хотим. Поэтому распускать людей с подобными взглядами — очень опасная штуковина. Она может плохо закончиться. И здесь мы многое сделали, чтобы просто уйти от этой опасной черты. Не надо толкать нас назад. Не нужно».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Ставр Добрынин   10.12.2021 - 23:21
Воевать с НАТО не собирается ни один умный человек в России. Может только группка диванных патриотов на словах. Да и Путин умоляет НАТО больше не расширяться. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Я устал от жизни на такой Родине»: Александр Сокуров о сложных отношениях с государством
Поиск по меткам
конфликтмнениеполитикаПутин
персоны
Кантемир БалаговВладимир БитоковКира КоваленкоАлександр Сокуров

фотографии >>
«Не надо толкать нас назад»: Владимир Путин поспорил с Александром Сокуровым о проблемах России фотографии
«Не надо толкать нас назад»: Владимир Путин поспорил с Александром Сокуровым о проблемах России фотографии
«Не надо толкать нас назад»: Владимир Путин поспорил с Александром Сокуровым о проблемах России фотографии
«Не надо толкать нас назад»: Владимир Путин поспорил с Александром Сокуровым о проблемах России фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Наталья Филиппова
8 декабря ушла из жизни актриса Наталья Филиппова.

День рождения >>

Любовь Виролайнен (мл.)
Джулиано Ди Капуа
Людмила Кудрявцева
Егор Кутенков
Аркадий Маркин
Михаил Светин
Ахтем Сеитаблаев
Алексей Тритенко
Борис Щербаков
Ярослав Марван
Жан Маре
Рита Морено
Лукаш Симлят
Хейли Стейнфилд
Жан-Луи Трентиньян
Энн Хейвуд
все родившиеся 11 декабря >>

Афиша кино >>

Человек-Паук: Нет пути домой
боевик, научная фантастика, приключения
Исландия, США, 2021
Заводной апельсин
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, США, 1971
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Владивосток
драма
Россия, 2021
Честный развод
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Календарь дьявола
триллер, фильм ужасов
Бельгия, Франция, 2020
Море волнуется раз
драма
Россия, 2021
Большой красный пёс Клиффорд
детский фильм, комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2021
Мажоры на мели
комедия
Франция, 2021
Механическая девочка
приключения, фэнтези
Канада, Южная Корея, 2014
Спенсер
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Германия, Чили, 2021
Чиновник
комедия
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram