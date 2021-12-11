Рэп - это чёс: Ирина Безрукова, Глеб Калюжный и Иван Макаревич

9 декабря в московском пространстве Blackout состоялась премьера музыкального драмеди «Солдаут»
, первые серии которого уже доступны на сервисе «Premiere»
. Среди гостей премьеры были замечены исполнитель главной роли в сериале Глеб Калюжный
, а также Ирина Безрукова
, Иван Макаревич
, Александра Ревенко
, Сабина Ахмедова
и многие другие.
фото: Александра Ревенко
фото: Иван Макаревич
фото: Пётр Романов
фото: Глеб Калюжный с гостем премьеры
фото: Сабина Ахмедова
фото: Александра Дроздова
фото: Кристина Кучеренко
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