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Рэп - это чёс: Ирина Безрукова, Глеб Калюжный и Иван Макаревич

11 декабря
2021 год

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11 декабря 2021
9 декабря в московском пространстве Blackout состоялась премьера музыкального драмеди «Солдаут», первые серии которого уже доступны на сервисе «Premiere». Среди гостей премьеры были замечены исполнитель главной роли в сериале Глеб Калюжный, а также Ирина Безрукова, Иван Макаревич, Александра Ревенко, Сабина Ахмедова и многие другие.

Рэп - это чёс: Ирина Безрукова, Глеб Калюжный и Иван Макаревич
фото: Александра Ревенко

Рэп - это чёс: Ирина Безрукова, Глеб Калюжный и Иван Макаревич
фото: Иван Макаревич

Рэп - это чёс: Ирина Безрукова, Глеб Калюжный и Иван Макаревич
фото: Пётр Романов

Рэп - это чёс: Ирина Безрукова, Глеб Калюжный и Иван Макаревич
фото: Глеб Калюжный с гостем премьеры

Рэп - это чёс: Ирина Безрукова, Глеб Калюжный и Иван Макаревич
фото: Сабина Ахмедова

Рэп - это чёс: Ирина Безрукова, Глеб Калюжный и Иван Макаревич
фото: Александра Дроздова

Рэп - это чёс: Ирина Безрукова, Глеб Калюжный и Иван Макаревич
фото: Кристина Кучеренко

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Рэп - это чёс: Ирина Безрукова, Глеб Калюжный и Иван Макаревич фотографии
Рэп - это чёс: Ирина Безрукова, Глеб Калюжный и Иван Макаревич фотографии
Рэп - это чёс: Ирина Безрукова, Глеб Калюжный и Иван Макаревич фотографии
Рэп - это чёс: Ирина Безрукова, Глеб Калюжный и Иван Макаревич фотографии
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