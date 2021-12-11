Звезда сериала «Рассказ служанки» Ивонн Страховски стала мамой во второй раз

39-летняя звезда сериала «Рассказ служанки» Ивонн Страховски
вновь стала мамой. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграме
. Ивонн поделилась с подписчиками одним из первых снимков с малышом. Ни имя, ни пол актриса не рассекретила, зато поделилась своими искренними эмоциями.
«Ангел присоединился к нашему миру на прошлой неделе. Добро пожаловать в семью, любовь моя! Я так сильно тебя люблю»
, - написала Страховски под фотографией.
О том, что Ивонн Страховски и её муж Тим Лоуден
станут родителями, стало известно в июне. Актриса пришла на премьеру «Война завтра» в обтягивающем платье, не скрывая своего положения.
Для Тима и Ивонн ребенок стал вторым. Пара также воспитывает сына Уильяма, который появился на свет осенью 2018 года. За год до этого, в 2017-м, Лоуден и Страховски поженились после шести лет отношений.
обсуждение >>