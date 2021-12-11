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Звезда сериала «Рассказ служанки» Ивонн Страховски стала мамой во второй раз

11 декабря
2021 год

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11 декабря 2021
39-летняя звезда сериала «Рассказ служанки» Ивонн Страховски вновь стала мамой. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграме. Ивонн поделилась с подписчиками одним из первых снимков с малышом. Ни имя, ни пол актриса не рассекретила, зато поделилась своими искренними эмоциями.

Звезда сериала «Рассказ служанки» Ивонн Страховски стала мамой во второй раз

«Ангел присоединился к нашему миру на прошлой неделе. Добро пожаловать в семью, любовь моя! Я так сильно тебя люблю», - написала Страховски под фотографией.

О том, что Ивонн Страховски и её муж Тим Лоуден станут родителями, стало известно в июне. Актриса пришла на премьеру «Война завтра» в обтягивающем платье, не скрывая своего положения.

Звезда сериала «Рассказ служанки» Ивонн Страховски стала мамой во второй раз

Для Тима и Ивонн ребенок стал вторым. Пара также воспитывает сына Уильяма, который появился на свет осенью 2018 года. За год до этого, в 2017-м, Лоуден и Страховски поженились после шести лет отношений.
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Звезда сериала «Рассказ служанки» Ивонн Страховски стала мамой во второй раз фотографии
Звезда сериала «Рассказ служанки» Ивонн Страховски стала мамой во второй раз фотографии
Звезда сериала «Рассказ служанки» Ивонн Страховски стала мамой во второй раз фотографии
Звезда сериала «Рассказ служанки» Ивонн Страховски стала мамой во второй раз фотографии
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