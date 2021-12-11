Евгений Цыганов выпустил клип с группой «Невестина»

42-летний артист Евгений Цыганов и группа «Невестина» выпустили новый клип на песню «Вкусна». В съемках клипа приняли участие сами исполнители, а также актёры Алёна Михайлова и Кирилл Корнейчук.
У Евгения Цыганова душа лежит к музыке давно. Актёр с детства мечтал стать рок-музыкантом, а несколько лет назад он начал выступать со своей группой PokaPrёt. О том, как создавался рок-бэнд, Цыганов рассказывал в интервью:
«В 15, мы с ребятами, с которыми учились вместе в Московской международной киношколе, основали группу под названием Apage Satanas, делали такой достаточно мрачный музон. Дальше мы с барабанщиком захотели создавать что-то более позитивное, так появилась команда «Гренки». Мы все тогда учились в театральных вузах, сейчас эти люди — достаточно известные артисты: Паша Баршак, Олег Долин, Дима Высоцкий… Потом все стали страшно занятыми, история приостановилась. Мы записали альбом в Санкт-Петербурге на студии «Мелодия», но не было серьезного релиза, он до сих пор в пространствах интернета где-то плавает. И вот четыре года назад, на 20-летии группы «Кирпичи», ребята предложили их поздравить. Мы, как старые приятели и поклонники этого коллектива, решили с моими друзьями Мишей Химаковым и Андреем Муравкиным сыграть им подарок из их песен. Получили их одобрение по поводу того, как все неплохо звучит, и решили — почему бы нам не продолжить это дело».
Вместе с PokaPrёt Евгений отыграл уже около сотни концертов. Свой 50-тый концерт группа устроила прямо в метро на станции «Курская». Музыканты дали громкий получасовой концерт, тем самым отметив и юбилей солиста – Евгения Цыганова. Ему тогда исполнилось 40 лет.
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