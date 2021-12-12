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Джусси Смоллетта признали виновным в даче ложных показаний о якобы совершенном на него нападении

12 декабря
2021 год

Лайфстайл >>
12 декабря 2021
Почти три года назад 38-летний актёр Джусси Смоллетт, известный зрителям по музыкальному сериалу «Империя» обратился в полицию с заявлением о том, что на него было совершено нападение. Однако присяжные в суде ему не поверили. Теперь актёр признан виновным в даче ложных показаний.

Джусси Смоллетта признали виновным в даче ложных показаний о якобы совершенном на него нападении

Инцидент произошел в январе 2019 года. Джусси утверждал, что двое неизвестных избили его, выкрикивая гомофобные и расистские оскорбления, вылили на него «химическое вещество» и затянули на его шее петлю. Сотрудники полиции начали расследование, но вскоре заподозрили неладное. Они пришли к выводу, что Смоллетт сам инсценировал нападение, и предъявили ему обвинение в даче ложных показаний. Суд заслушал самих «нападавших» - братьев Абимболу и Олабинджо Осундайро. Они подтвердили, что Джусси Смоллетт сам им заплатил 3,5 тысячи долларов и организовал нападение.

Джусси Смоллетта признали виновным в даче ложных показаний о якобы совершенном на него нападении

Смоллет всё отрицал, однако жюри присяжных города Чикаго ему не поверили. Теперь Смоллет признан виновным по пяти пунктам обвинения из шести. Обвинение в мелком хулиганстве за ложное сообщение о преступлении является уголовным преступлением 4-го класса и карается тюремным заключением на срок до трех лет и штрафом в размере 25 000 долларов. Окончательную меру пресечения определит судья. По версии следствия, актёр инициировал нападение, чтобы привлечь к своей персоне внимание общественности. А затем и извлечь из этого финансовую выгоду.
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фотографии >>
Джусси Смоллетта признали виновным в даче ложных показаний о якобы совершенном на него нападении фотографии
Джусси Смоллетта признали виновным в даче ложных показаний о якобы совершенном на него нападении фотографии
Джусси Смоллетта признали виновным в даче ложных показаний о якобы совершенном на него нападении фотографии
Джусси Смоллетта признали виновным в даче ложных показаний о якобы совершенном на него нападении фотографии
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