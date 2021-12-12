Александр Сокуров пожалел о споре с Владимиром Путиным

9 декабря режиссёр Александр Сокуров во время встречи Совета по правам человека с Владимиром Путиным выразил обеспокоенность положением дел на Северном Кавказе
. Сокуров указал на ряд проблем, среди которых – отсутствие развития молодёжи в регионе и отношение коренного северокавказского населения к русским. В беседе с News.ru
режиссёр признался, что жалеет о прошедшем разговоре.
«Я огорчён, считаю, что выступать не надо было, поскольку результат такой, какой есть, что это вызвало такое раздражение. Мы там выступаем в надежде на то, что мы будем понятыми. Другой цели у меня не было»
, – сказал Сокуров.
Кинематографист также отметил, что во время беседы с президентом сказал далеко не всё, что хотел. А реакция Путина оказалась для него «непонятной»
: «Я не буду трактовать слова президента. Он сказал то, что сказал. Я не знаю, почему вдруг так он среагировал, из чего сделал такие выводы, из какого текста. Я просто не знаю и не могу этого понять. Я ещё не всё сказал, что мог бы, поскольку мы все там были очень ограничены во времени, и условия связи были не простыми. А сказать надо было значительно больше»
, – заявил Сокуров в беседе с «Лентой.ру»
.
Речь Сокурова не понравилась
главе Чечни Рамзану Кадырову
и председателю парламента Чеченской Республики Магомеду Даудову
. В своём телеграм-канале Кадыров призвал
проверить слова Сокурова на экстремизм. Режиссёр, в свою очередь, назвал просьбу властей Чечни доносом и заявил, что не сможет избежать наказания, в случае решения об аресте.
«Ну, конечно, это донос! А разве это первый раз со стороны чеченских политиков, если они политики? Разве я первый, кого пытаются уничтожить, убрать? Я не первый и, видимо, не последний. Ну что делать? Такая реальность. Такое место в России есть. Если будет принято решение арестовать меня или что-то сделать, я же не смогу избежать этого. Я не знаю, какие могут быть последствия»
, – сообщил Сокуров изданию «Подъём»
.
обсуждение >>