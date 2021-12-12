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«У меня всё немножко в другом цвете»: Ольга Бодрова о внутренней тоске

12 декабря
2021 год

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12 декабря 2021
23-летняя Ольга Бодрова не раз отмечала в интервью, что слишком много думает. Начинающую артистку, как и многих, беспокоят фундаментальные жизненные вопросы, из-за которых нередко можно впасть в тоску. В недавнем интервью Ольга рассказала, как бороться с этим состоянием души и нужно ли вообще это делать.

«У меня всё немножко в другом цвете»: Ольга Бодрова о внутренней тоске
фото: Кадр из фильма «Море волнуется раз»

 Хотя в детстве Ольга была весёлым ребёнком, сейчас своё состояние актриса называет «природной тоской». Для неё это особый модус существования, который далёк от депрессии или психических расстройств, – скорее его можно сравнить с особым душевным устройством, когда живётся спокойно, вдумчиво, созерцательно. Актриса считает, что из этого состояния необязательно выбираться, но чтобы держаться на плаву можно обратиться к поэзии, чтению и творчеству.

«В очередной раз сидела в самолете, слушала весь полет «ДДТ» и написала текст о том, что я слишком много думаю. О себе, о людях, о прошлом, о будущем, о жизни, о нервяке, о стране. Это природная тоска. Это же не про депрессию, психическое расстройство. Это про устройство души. Просто у меня всё немножко в другом цвете. Это не значит, что я грустный человек. Я люблю радоваться и веселиться. Когда тебе хорошо и легко, то не нужно ничего дополнительного. Тебе просто хорошо оттого, что деревья цветут, солнце светит. Что лужи красивые на асфальте и в мире так много прекрасного. Главное — это увидеть. А когда есть нотка какой-то тоски, она разворачивает тебя в другую сторону», – рассказала Ольга.

«У меня всё немножко в другом цвете»: Ольга Бодрова о внутренней тоске

«Когда совсем тяжело, надо себе сказать: всё, пора перестраиваться. На другие цвета, другое настроение. Это не мрак. Это маленький фон, который всегда есть. Одна нота. Не пожарная тревога, нет. Что-то поспокойнее. Иногда, наоборот, я начинаю писать стихи или что-то творить, чтобы соединиться с тоской. Потому что кажется, что в ней есть что-то подлинное. Хотя, может, это иллюзия. Я в диалоге с собой нахожусь. И если ловлю себя на том, что мне уже слишком тяжело и людям рядом со мной тоже, то понимаю, что пора чувствовать себя чуть-чуть по-другому. Иногда для этого достаточно надеть полосатые штаны, накрасить губы, завить кудри и пойти пешком от дома до театра. Или сесть на велик и по пути купить дурацкую шляпку. Всё! Процесс пошёл! Ты понимаешь, что не обязательно страдать, тосковать и писать стихи. Можно крутить педали и слушать английскую попсу».
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№ 1
Kamolla   12.12.2021 - 20:07
это и есть депрессия...как-то рановато. Близким нужно быть внимательнее, а то всё может плохо закончиться читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«У меня всё немножко в другом цвете»: Ольга Бодрова о внутренней тоске фотографии
«У меня всё немножко в другом цвете»: Ольга Бодрова о внутренней тоске фотографии
«У меня всё немножко в другом цвете»: Ольга Бодрова о внутренней тоске фотографии
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