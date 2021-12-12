В чулках и на каблуках: Александр Молочников поздравил Екатерину Варнаву с днём рождения

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Бороться с ней необязательно

«У меня всё немножко в другом цвете»: Ольга Бодрова о внутренней тоске

Режиссёр не исключает возможность своего ареста

Александр Сокуров пожалел о споре с Владимиром Путиным

Актёр инсценировал нападение на гомофобобной и расистской почве

Джусси Смоллетта признали виновным в даче ложных показаний о якобы совершенном на него нападении

11 декабря

Евгений Цыганов выпустил клип с группой «Невестина»

Музыканты спели о том, как вкусна наша жизнь