В чулках и на каблуках: Александр Молочников поздравил Екатерину Варнаву с днём рождения

9 декабря Екатерина Варнава отмечала своё 37-летие на работе. В тот вечер Катя выступала на сцене театра Crave в кабаре-шоу «Абсолютно нага», но абсолютно нага была не только именинница. Александр Молочников, её бойфренд, подготовил возлюбленной сюрприз: в неожиданный момент вышел на сцену в бумажной декорации, и когда она рухнула, зрители увидели Молочникова с голым торсом, в чулках и на каблуках. Дмитрий Хрусталёв тоже не удержался от раздеваний. Катя все поздравления приняла с почтением.
фото: Александр Молочников
В этот же день Александр поздравил Катю в своём Инстаграме: «У одного варана (очень мной любимого), сегодня день рождения! Очень опасное и очень нежное существо! Будьте бдительны при встрече – это самый добрый, неэгоистичный, сверх энергичный, гомерически смешной и повышено эротичный, редкий вид из Красной книги. Люблю тебя», – написал он.
обсуждение >>