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В чулках и на каблуках: Александр Молочников поздравил Екатерину Варнаву с днём рождения

12 декабря
2021 год

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12 декабря 2021
9 декабря Екатерина Варнава отмечала своё 37-летие на работе. В тот вечер Катя выступала на сцене театра Crave в кабаре-шоу «Абсолютно нага», но абсолютно нага была не только именинница. Александр Молочников, её бойфренд, подготовил возлюбленной сюрприз: в неожиданный момент вышел на сцену в бумажной декорации, и когда она рухнула, зрители увидели Молочникова с голым торсом, в чулках и на каблуках. Дмитрий Хрусталёв тоже не удержался от раздеваний. Катя все поздравления приняла с почтением.

В чулках и на каблуках: Александр Молочников поздравил Екатерину Варнаву с днём рождения
фото: Александр Молочников

В этот же день Александр поздравил Катю в своём Инстаграме: «У одного варана (очень мной любимого), сегодня день рождения! Очень опасное и очень нежное существо! Будьте бдительны при встрече – это самый добрый, неэгоистичный, сверх энергичный, гомерически смешной и повышено эротичный, редкий вид из Красной книги. Люблю тебя», – написал он.

В чулках и на каблуках: Александр Молочников поздравил Екатерину Варнаву с днём рождения
фото: Александр Молочников и Екатерина Варнава

В чулках и на каблуках: Александр Молочников поздравил Екатерину Варнаву с днём рождения
фото: Дмитрий Хрусталёв и Екатерина Варнава
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В чулках и на каблуках: Александр Молочников поздравил Екатерину Варнаву с днём рождения фотографии
В чулках и на каблуках: Александр Молочников поздравил Екатерину Варнаву с днём рождения фотографии
В чулках и на каблуках: Александр Молочников поздравил Екатерину Варнаву с днём рождения фотографии
В чулках и на каблуках: Александр Молочников поздравил Екатерину Варнаву с днём рождения фотографии
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