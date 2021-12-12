Новое – это хорошо забытое старое: образы героинь в продолжении сериала «Секс в большом городе»

Сериал «Секс в большом городе» является культовым не только из-за отвязного сюжета и неполиткорректных шуток, за которые все его полюбили, но также из-за впечатляющих модных образов Кэрри, Миранды, Шарлотты и Саманты. Нью-Йоркская четверка навсегда вписалась в историю моды благодаря оригинальным нарядам от звездных брендов. Во многом из-за сериала некоторые зрители впервые для себя открыли марку обуви Manolo Blahnik и культовые платья Oscar de la Renta. Что же изменилось в стиле героинь (теперь их три, Ким Кэтролл в лице Саманты навсегда покинула шоу) в продолжении — сериале «И просто так...»?
фото: Амедиатека
Предыстория работы дизайнеров
Модная ностальгическая гонка началась еще летом, когда первые образы со съемок сериала просочились в сеть. Дизайнеры костюмов «И просто так…» Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго работали еще над оригинальными сериалом и фильмами «Секс в большом городе» под руководством дизайнерки Патрисии Филд. Но к тому, что произошло в июле этого года – их жизнь не готовила. Дело в том, что в социальных сетях разразилось настоящее безумие, когда появились первые фотографии из сериала-перезагрузки. «Было очень интересно увидеть, как быстро фотографии из шоу распространились во вселенной», — говорит Роджерс, — «Как только нога [Кэрри] появилась на тротуаре и папарацци щелкнули ее, менее чем через пять минут это было опубликовано в Интернете».
Фотографы не только наблюдали за каждым движением актеров на съемочной площадке и за ее пределами. Но и всего через несколько дней после того, как была опубликована первая фотография, в инстаграме появился аккаунт @justlikethatcloset, посвященный выявлению модных тенденций в сериале. Эйфория вокруг шоу достигла высшей точки в момент, который Роджерс назвал «Forever 21-gate», когда фотография Сары Джессики Паркер в макси-платье, которое фанаты ошибочно идентифицировали как бренд «Forever 21», взорвала интернет. Совершив беспрецедентный шаг для дизайнеров костюмов, Роджерс и Сантьяго решили создать собственный аккаунт в инстаграме, @andjustlikethatcostumes, в котором задокументирован закулисный процесс одевания персонажей шоу. «Мы хотели иметь учетную запись, но хотели, чтобы она контролировалась нами», — говорит Роджерс.
фото: GC Images
В сериале, который сейчас выходит на HBO Max (в России — в «Амедиатеке»), дизайнеры Роджерс и Сантьяго закрепили новый стиль для главных героинь. Теперь Кэрри, Миранде и Шарлотте по 55 лет, но они все еще находят памятные вещи из своих прошлых гардеробов. Несмотря на то, что время прошло, они все еще остаются теми, кем были.
Роджерс и Сантьяго остались верны любви Кэрри Брэдшоу к эклектике, выбрав для нее синее платье Norma Kamali с драпировкой, туфли Aquazzura и костюм Жан-Поля Готье 1997 года, вдохновленный мужской модой. Они также позаботились о том, чтобы включить фирменные образы персонажа: в том числе «багетную» сумку Fendi (из третьего сезона оригинального шоу); синие туфли-лодочки «Hangisi» от Manolo Blahnik, в которых Кэрри принимала предложение от мистера Бига в первом фильме «Секс в большом городе»; пару туфель на платформе Miu Miu из сцены открытия шестого сезона на Уолл-стрит; и синюю цветочную брошь от Chanel, в которой Кэрри идет на концерт дочери Шарлотты в первой серии нового сериала. Но больше всего шума вызвал именно один аксессуар — перышко, похожее на фазанье. «Я знала, что это всех выбьет из колеи», — говорит Роджерс. Некоторые даже предположили, что это был намек на ее почти свадебный наряд из первого фильма «СВБГ» и, следовательно, знак того, что Брэдшоу и мистер Биг разводятся. Однако уже в первой серии зрители увидели, что все не так — не будем вдаваться в спойлеры, но с мистером Бигом нас ждет совсем другая коллизия.
фото: Амедиатека
У Кэрри и Миранды – новая жизнь
Давайте все же по порядку. В первой серии зрители сразу же видят трех подруг — Кэрри, Шарлотту и Миранду. И благодаря неожиданной встрече с их давней подругой Битси фон Маффлинг, эксцентричной светской львицей, которую сыграла Джули Хэлстон в «Сексе в большом городе», в сериале сразу же рассказывается об отсутствии Саманты. Вскоре выясняется, что Битси такая же бойкая, как и ее ансамбль в стиле 80-х, с объемными плечами и узкой талией. «Сексуальные шестидесятилетние сирены пользуются там спросом», — шутит она, узнав о переезде Саманты в Лондон, затем надевает солнцезащитные очки «кошачий глаз» и целует подруг на прощание.
После обеда с Шарлоттой Миранда сопровождает Кэрри к ее работе. Кэрри теперь — подкастер. Начав с публикаций модных городских образов в инстаграме, она получила предложение о новой модной работе, руководит которой эксцентричная небинарная персона Че. На работу Кэрри идет с двумя сумочками через плечо и с двумя телефонами (а как же — она теперь важный инфлюэнсер).
Что касается Миранды, она больше не хочет красить волосы в рыжий цвет, предпочитая натуральную седину. Ее самым смелым аксессуаром является красный пояс на полосатом платье Dries Van Noten.
фото: Амедиатека
Новая студенческая жизнь Миранды требует, как и образ Кэрри, носить с собой две сумки. После поездки в метро и бокала вина в 11 часов утра (чтобы успокоить нервы) на лекции она обнаруживает, что выделяется даже сильнее, чем боялась. Она единственная в классе — седая и, без сомнения, единственная, кто надел на урок женственную юбку. Другие студенты, в основном, младше лет на тридцать, могут похвастаться уличными образами, дредами и цветными волосами. И тут Миранда произносит несколько расистскую речь, в которой постоянно оправдывается, что она не расистка. «Все смотрели на меня, как на белую женщину, которая не могла перестать произносить слово "черный"», — позже расскажет она Кэрри.
В студии, где пишется подкаст, Кэрри также изо всех сил пытается вписаться в жизнь с новой этикой. Че делает комплимент ее блестящим перчаткам («Я их завела во время пандемии», - оправдывается Кэрри), но в то же время просит «напрячь киску», что на нормальный язык переводится, как «расслабиться и начать шутить о мастурбации в прямом эфире». Вернувшись домой, Кэрри изучает свою гардеробную с иронической репликой «Ну привет, любовнички!», обращенной к тем самым синим туфлям, в которой она была на свадьбе с Бигом. Кажется, ею овладевает ностальгия, так как свой образ она завершает цветком-брошью от Chanel, оставшейся на память от романа с Эйданом в третьем сезоне «СВБГ». В таком виде она идет на фортепианный концерт Лили, дочери Шарлотты.
фото: Амедиатека
…а у Шарлотты - старая
А что же Шарлотта? Она изменилась меньше всего. Стиль Шарлотты — в той же консервативной эстетике, которой она была известна в оригинальном сериале. Ее первый наряд — это розовая рубашка, пояс и белая юбка-миди. Больше она волнуется за своих дочерей — Лили и Роуз, купив обоим одинаковые цветочные платья Oscar de la Renta. Но, похоже, Роуз не в восторге от того, что ей придется идти на концерт сестры в пышном девичьем образе. В итоге, девочка надевает поверх платья черную футболку, обувает на ноги кеды Converse, а на голову надевает вязаную шапку в виде совы. Надо сказать, что Кэрри — единственная, кто одобряет модный выбор Роуз на концерте.
Есть в сериале и модный новичок — подруга Шарлотты Лиза Тодд Вексли. Она быстро вписывается в компанию старых подруг из-за своих выразительных нарядов — платья Pleats Please с шелковым пальто от The Row, которые дополняет огромное ожерелье-цепочка (от датского ювелирного бренда Monies).
В то время, когда Молли Роджерс помогала Патрисии Филд работать над оригинальным сериалом, они постоянно бродили по клубам Нью-Йорка в поисках модных луков и вдохновения. Но эти времена, кажется, давно прошли. На этот раз Роджерс и Сантьяго обратились в инстаграм, чтобы найти новых, начинающих дизайнеров. Так, например, они нашли Родни Паттерсон, модистку из Бруклина которой заказали соломенную шляпу для Кэрри (в ней Сара Джессика Паркер еще появится). Но все же парочка новых дизайнеров сериала «И просто так...» больше всего желает перенести зрителей в те дни, когда они каждую неделю ждали нового эпизода, смакуя каждый костюм. На старт, внимание, марш.
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