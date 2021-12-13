Из-за продолжения сериала «Секс в большом городе» рухнули акции велотренажёров Peloton

После премьеры продолжения сериала «Секс в большом городе», получившего название «И просто так…», акции компании по производству велотренажёров Peloton резко упали с 45 до 38,5 долларов за штуку. В сиквеле «Секса в большом городе» герой Криса НотаМистер Биг умирает после занятий на тренажёре Peloton – компания сама предоставила создателям сериала свой продукт, однако, была не в курсе, как он будет использоваться. Авторы шоу об этом не сообщили «из соображений конфиденциальности».
Чтобы восстановить репутацию и прекратить падение акций, компания сняла видеоролик, в котором «воскресила» героя Нота. Ролику дали название «Он жив» – в нём Мистер Биг наслаждается жизнью вместе со своей новой возлюбленной Аллегрой, к которой он ушёл от Кэрри Брэдшоу. И чтобы недоверчивый зритель наверняка поверил в безопасность велотреножёров, закадровый голос Райана Рейнольдса его в этом убеждает.
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