Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Из-за продолжения сериала «Секс в большом городе» рухнули акции велотренажёров Peloton

13 декабря
2021 год

Лайфстайл >>
13 декабря 2021
После премьеры продолжения сериала «Секс в большом городе», получившего название «И просто так…», акции компании по производству велотренажёров Peloton резко упали с 45 до 38,5 долларов за штуку. В сиквеле «Секса в большом городе» герой Криса Нота Мистер Биг умирает после занятий на тренажёре Peloton – компания сама предоставила создателям сериала свой продукт, однако, была не в курсе, как он будет использоваться. Авторы шоу об этом не сообщили «из соображений конфиденциальности».

Из-за продолжения сериала «Секс в большом городе» рухнули акции велотренажёров Peloton

Чтобы восстановить репутацию и прекратить падение акций, компания сняла видеоролик, в котором «воскресила» героя Нота. Ролику дали название «Он жив» – в нём Мистер Биг наслаждается жизнью вместе со своей новой возлюбленной Аллегрой, к которой он ушёл от Кэрри Брэдшоу. И чтобы недоверчивый зритель наверняка поверил в безопасность велотреножёров, закадровый голос Райана Рейнольдса его в этом убеждает.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Новое – это хорошо забытое старое: образы героинь в продолжении сериала «Секс в большом городе»
Поиск по меткам
конфликт
персоны
Крис НотРайан Рейнольдс
фильмы
И просто такСекс в большом городе

фотографии >>
Из-за продолжения сериала «Секс в большом городе» рухнули акции велотренажёров Peloton фотографии
Из-за продолжения сериала «Секс в большом городе» рухнули акции велотренажёров Peloton фотографии
Из-за продолжения сериала «Секс в большом городе» рухнули акции велотренажёров Peloton фотографии
Из-за продолжения сериала «Секс в большом городе» рухнули акции велотренажёров Peloton фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Соловьёв
13 декабря ушёл из жизни режиссёр Сергей Соловьёв.
Ольга Раскатова
11 декабря ушла из жизни актриса Ольга Раскатова.
Лина Вертмюллер
9 декабря ушла из жизни итальянский режиссёр, сценарист, драматург Лина Вертмюллер.

День рождения >>

Мартиньш Вилсонс
Сергей Годин
Леонид Марков
Йоанна Моро
Ростислав Плятт
Николай Рыбников
Людмила Сенчина
Александр Силин
Мирзабек Холмедов
Стив Бушеми
Агнешка Влодарчик
Эва Гаврылюк
Кристофер Пламмер
Джейми Фокс
Ван Хефлин
Курд Юргенс
все родившиеся 13 декабря >>

Афиша кино >>

Остров Бергмана
драма
Франция, Швеция, 2021
Ночь принадлежит нам
мелодрама, эротика
Франция, 2021
Оленьи рога
мистика, научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2021
Преступный квест
боевик, научная фантастика, триллер, экранизация
США, 2021
Ёлки-8
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Конец света
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2021
Матрица: Воскрешение
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Школа магических зверей
детский фильм, приключения, семейное кино
Австрия, Германия, 2021
Человек-Паук: Нет пути домой
боевик, научная фантастика, приключения
Исландия, США, 2021
Заводной апельсин
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, США, 1971
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Честный развод
комедия, мелодрама
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен