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Звериные песни: Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и Мэттью МакКонахи

13 декабря
2021 год

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13 декабря 2021
12 декабря в Лос-Анджелесе состоялась премьера анимационного фильма «Зверопой 2». Среди гостей можно было увидеть всех, чьими голосами говорят главные персонажи мультфильма: Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон, Челси Перетти, Боно, Тори Келли и других. В широкий прокат «Зверопой 2» выходит 23 декабря.

Звериные песни: Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и Мэттью МакКонахи
фото: Скарлетт Йоханссон

Звериные песни: Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и Мэттью МакКонахи
фото: Риз Уизерспун

Звериные песни: Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и Мэттью МакКонахи
фото: Холзи

Звериные песни: Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и Мэттью МакКонахи
фото: Мэттью МакКонахи

Звериные песни: Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и Мэттью МакКонахи
фото: Челси Перетти

Звериные песни: Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и Мэттью МакКонахи
фото: Риз Уизерспун с дочерью Авой

Звериные песни: Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и Мэттью МакКонахи
фото: Скарлетт Йоханссон и Мэттью МакКонахи

Звериные песни: Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и Мэттью МакКонахи
фото: Участники группы U2 и Мэттью МакКонахи

Звериные песни: Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и Мэттью МакКонахи
фото: Риз Уизерспун

Звериные песни: Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и Мэттью МакКонахи
фото: Риз Уизерспун и Мэттью МакКонахи
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Звериные песни: Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и Мэттью МакКонахи фотографии
Звериные песни: Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и Мэттью МакКонахи фотографии
Звериные песни: Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и Мэттью МакКонахи фотографии
Звериные песни: Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и Мэттью МакКонахи фотографии
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