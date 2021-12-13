Звериные песни: Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и Мэттью МакКонахи

12 декабря в Лос-Анджелесе состоялась премьера анимационного фильма «Зверопой 2»
. Среди гостей можно было увидеть всех, чьими голосами говорят главные персонажи мультфильма: Мэттью МакКонахи
, Риз Уизерспун
, Скарлетт Йоханссон
, Челси Перетти
, Боно
, Тори Келли
и других. В широкий прокат «Зверопой 2» выходит 23 декабря.
фото: Скарлетт Йоханссон
фото: Риз Уизерспун
фото: Холзи
фото: Мэттью МакКонахи
фото: Челси Перетти
фото: Риз Уизерспун с дочерью Авой
фото: Скарлетт Йоханссон и Мэттью МакКонахи
фото: Участники группы U2 и Мэттью МакКонахи
фото: Риз Уизерспун фото: Риз Уизерспун и Мэттью МакКонахи
обсуждение >>