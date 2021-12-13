Исцеление «Рукой бога»: Паоло Соррентино объяснил, почему снял фильм о своём детстве

15 декабря на Netflix выходит новый фильм Паоло Соррентино«Рука бога», в котором режиссёр рассказывает о своём детстве и потере родителей. В недавнем интервью Паоло поделился страхами, которые одолевали его до и после съёмок, а также рассказал, как решился на экранизацию такой личной истории.
фото: Филиппо Скотти в образе Паоло Соррентино
«Для людей моей профессии подобный фильм — обязательный этап. Можно бесконечно откладывать поход к дантисту и бояться его, но рано или поздно ты идёшь. В моих фильмах всегда были спрятаны маленькие личные детали. Сейчас, когда мне перевалило за пятьдесят, я решился говорить о себе открыто. Это невероятно: мне уже полвека! Так я и отважился преодолеть свой страх и рассказать эту чрезвычайно личную историю, которая вполне заслуживала того, чтобы стать фильмом».
фото: Кадр из фильма «Рука бога»
«Прошло много лет, и я до сих пор не смог смириться со смертью родителей. У меня те же психологические проблемы, что и тридцать пять лет назад. Будет грустно, если даже такой мощный психотерапевтический инструмент, как кино, никак не повлияет на мой нрав и мою личность — я по-прежнему нестабилен, иррационален, легко возбудим. Хочу надеяться, что «Рука бога» будет моей терапией. Но я в самом начале пути, а картина совсем недавно закончена. Обычно это работает так: я одержим чем-то и не могу успокоиться, пока не сделаю об этом фильм, — и [после его выхода] полностью освобождаюсь от одержимости. С другой стороны, легко отделаться от мыслей о Джулио Андреотти и несколько сложнее — от переживания смерти родителей. Посмотрим, сработает ли трюк».
фото: Паоло Соррентино
Прототипами персонажей в фильме стали сестра, брат и другие родственники Паоло. Режиссёр рассказал, что почти каждый эпизод картины восходит к реальной ситуации, и, хотя его сестра не согласна с достоверностью воспоминаний, он всё-таки решился экранизировать именно свою историю детства.
«Разумеется, я их предупредил, что снимаю такой фильм, но не утверждал с ними сценарий. Сестра сказала мне, что я все запомнил неправильно, однако я предпочту доверять своим воспоминаниям, а не ей. Однако на экране вы видите не выдуманную семью: это именно моя семья, и каждый эпизод восходит к чему-то реальному».
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