Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Спецпроект «Везёт»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Из-за фильма с Данилой Козловским с Netflix требуют 10 млн рублей

14 декабря
2021 год

Лайфстайл >>
14 декабря 2021
Бывшая солистка Большого детского хора СССР Ольга Королькова требует от стриминга Netflix 10 миллионов рублей за использование песни «Прекрасное далёко» в фильме «Пятница». Она подала иск сразу к трём ответчикам – оператору Netflix в России «Развлекательный онлайн-сервис», студии «Медиа юниверсал ивент», а также к лейблу «Первое музыкальное издательство». Об этом сообщают «Ведомости».

Из-за фильма с Данилой Козловским с Netflix требуют 10 млн рублей
фото: Кадр из фильма «Пятница»

В 2016 году на экраны вышел фильм «Пятница» с Данилой Козловским и Сергеем Буруновым в главных ролях. Королькова заявила, что в картине неправомерно использовали песню «Прекрасное далёко» в её исполнении. Композиция Евгения Крылатова, записанная на слова Юрия Энтина, впервые прозвучала в фильме 1985 года «Гостья из будущего» в исполнении Татьяной Дасковской, а позже Большой детский хор СССР и его солистка Ольга Королькова записали свою версию. Помимо компенсации убытков Королькова также требует компенсации морального вреда – размер выплаты она оценила в 1 миллион рублей. По словам замгендиректора «Медиа юниверсал ивент» Вадима Вишнякова, фонограмма песни «Прекрасное далёко» в фильме «Пятница» не использовалась. Причину подачи иска Королькова озвучить отказалась, другие детали дела также не раскрываются.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix
Поиск по меткам
конфликтсуд
персоны
Сергей БуруновТатьяна ДасковскаяДанила КозловскийЕвгений КрылатовЮрий Энтин
фильмы
Гостья из будущегоПятница

фотографии >>
Из-за фильма с Данилой Козловским с Netflix требуют 10 млн рублей фотографии
Из-за фильма с Данилой Козловским с Netflix требуют 10 млн рублей фотографии
Из-за фильма с Данилой Козловским с Netflix требуют 10 млн рублей фотографии
Из-за фильма с Данилой Козловским с Netflix требуют 10 млн рублей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Спецпроект «Везёт»

Скорбим

Сергей Соловьёв
13 декабря ушёл из жизни режиссёр Сергей Соловьёв.

День рождения >>

Нуртас Адамбаев
Пётр Бакшеев
Сергей Барковский
Агнесса Зелтыня
Софья Лебедева
Елизавета Нилова
Игорь Окрепилов
Дарья Сагалова
Семён Шкаликов
Йозеф Абргам
Джейн Биркин
Дэн Дейли
Пэтти Дюк
Наташа Макэлхоун
Ли Ремик
Ванесса Энн Хадженс
все родившиеся 14 декабря >>

Афиша кино >>

Остров Бергмана
драма
Франция, Швеция, 2021
Ночь принадлежит нам
мелодрама, эротика
Франция, 2021
Оленьи рога
мистика, научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2021
Преступный квест
боевик, научная фантастика, триллер, экранизация
США, 2021
Ёлки-8
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Конец света
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2021
Матрица: Воскрешение
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Школа магических зверей
детский фильм, приключения, семейное кино
Австрия, Германия, 2021
Человек-Паук: Нет пути домой
боевик, научная фантастика, приключения
Исландия, США, 2021
Заводной апельсин
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, США, 1971
Матрица
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 1999
Честный развод
комедия, мелодрама
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен