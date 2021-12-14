Из-за фильма с Данилой Козловским с Netflix требуют 10 млн рублей

Бывшая солистка Большого детского хора СССР Ольга Королькова требует от стриминга Netflix 10 миллионов рублей за использование песни «Прекрасное далёко» в фильме «Пятница». Она подала иск сразу к трём ответчикам – оператору Netflix в России «Развлекательный онлайн-сервис», студии «Медиа юниверсал ивент», а также к лейблу «Первое музыкальное издательство». Об этом сообщают «Ведомости».
фото: Кадр из фильма «Пятница»
В 2016 году на экраны вышел фильм «Пятница» с Данилой Козловским и Сергеем Буруновым в главных ролях. Королькова заявила, что в картине неправомерно использовали песню «Прекрасное далёко» в её исполнении. Композиция Евгения Крылатова, записанная на слова Юрия Энтина, впервые прозвучала в фильме 1985 года «Гостья из будущего» в исполнении Татьяной Дасковской, а позже Большой детский хор СССР и его солистка Ольга Королькова записали свою версию. Помимо компенсации убытков Королькова также требует компенсации морального вреда – размер выплаты она оценила в 1 миллион рублей. По словам замгендиректора «Медиа юниверсал ивент» Вадима Вишнякова, фонограмма песни «Прекрасное далёко» в фильме «Пятница» не использовалась. Причину подачи иска Королькова озвучить отказалась, другие детали дела также не раскрываются.
обсуждение >>