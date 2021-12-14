Из-за фильма с Данилой Козловским с Netflix требуют 10 млн рублей

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Режиссёр не может избавиться от переживания смерти родителей

Исцеление «Рукой бога»: Паоло Соррентино объяснил, почему снял фильм о своём детстве

Один из персонажей сериала умирает после тренировки

12 декабря

Новое – это хорошо забытое старое: образы героинь в продолжении сериала «Секс в большом городе»

Что изменилось в стиле Нью-Йоркских дам, навсегда вписавших себя в историю моды благодаря оригинальным нарядам от звездных брендов.