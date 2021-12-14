Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко

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Когда акулы наступают

Марина Кравец озвучила морского котика в мультфильме «Команда котиков»

Певица Ольга Королькова добивается компенсации за использование песни «Прекрасное далёко»

Из-за фильма с Данилой Козловским с Netflix требуют 10 млн рублей

13 декабря

Исцеление «Рукой бога»: Паоло Соррентино объяснил, почему снял фильм о своём детстве

Режиссёр не может избавиться от переживания смерти родителей