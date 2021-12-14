Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко

Чтобы со спокойной душой уйти на январские каникулы, в декабре звёзды рекомендуют посетить как можно большее количество вечеринок. Брать пример можно с гостей предновогоднего ужина в Петровском пассаже в честь презентации часов Rado Captain Cook x Julia Peresild – Юлии Пересильд, Янины Студилиной, Андрея Бурковского и Яны Гладких.
фото: Аня и Маша Пересильд, Юлия Пересильд и Адриан Боссард
13 декабря в ресторане «Pavilion Пруд Патрики» состоялись новогодние чтения журнала Tatler. Среди многочисленных гостей были Марина Зудина, Александра Ревенко и Владимир Кехман.
фото: Марина Зудина
фото: Владимир Кехман
фото: Александра Ревенко
А в ресторане «Турандот» французский парфюмерный бренд Maison Francis Kurkdjian устроил вечер в честь визита Марка Шая, CEO&Co-Founder бренда. Среди гостей можно было увидеть Ренату Литвинову, Сати Спивакову, Алису Хазанову и многих других.
фото: Рената Литвинова
фото: Снежанна Георгиева и Сати Спивакова
фото: Алиса Хазанова
9 декабря Ренату Литвинову также можно было увидеть на обеде, посвящённом wellness-отелю Chenot Palace Gabala в Азербайджане, – это единственный отель, работающий по оздоровительному методу Анри Шено за пределами Европы. Также на вечере присутствовали Ксения Собчак, Светлана Бондарчук и Денис Катаев.
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