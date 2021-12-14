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Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко

14 декабря
2021 год

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14 декабря 2021
Чтобы со спокойной душой уйти на январские каникулы, в декабре звёзды рекомендуют посетить как можно большее количество вечеринок. Брать пример можно с гостей предновогоднего ужина в Петровском пассаже в честь презентации часов Rado Captain Cook x Julia Peresild – Юлии Пересильд, Янины Студилиной, Андрея Бурковского и Яны Гладких.

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Аня и Маша Пересильд, Юлия Пересильд и Адриан Боссард

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Андрей и Ольга Бурковские

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Яна Гладких

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Янина Студилина

10 декабря в кинотеатре «Москва» состоялся закрытый показ сиквела «Секса в большом городе» – шоу «И просто так». На премьере присутствовали Константин Богомолов, Ян Гэ, Софья Синицина, Анна Седокова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Константин Богомолов

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Ян Гэ

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Анна Седокова и Янис Тимма

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Софья Синицына

13 декабря в ресторане «Pavilion Пруд Патрики» состоялись новогодние чтения журнала Tatler. Среди многочисленных гостей были Марина Зудина, Александра Ревенко и Владимир Кехман.

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Марина Зудина

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Владимир Кехман

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Александра Ревенко

А в ресторане «Турандот» французский парфюмерный бренд Maison Francis Kurkdjian устроил вечер в честь визита Марка Шая, CEO&Co-Founder бренда. Среди гостей можно было увидеть Ренату Литвинову, Сати Спивакову, Алису Хазанову и многих других.

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Рената Литвинова

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Снежанна Георгиева и Сати Спивакова

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Алиса Хазанова

9 декабря Ренату Литвинову также можно было увидеть на обеде, посвящённом wellness-отелю Chenot Palace Gabala в Азербайджане, – это единственный отель, работающий по оздоровительному методу Анри Шено за пределами Европы. Также на вечере присутствовали Ксения Собчак, Светлана Бондарчук и Денис Катаев.

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Ксения Собчак

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Рената Литвинова

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Светлана Бондарчук

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Денис Катаев

Вчера в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом и Зендаей в главных ролях. На красной дорожке были замечены Джаред Лето, Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер, Сторм Рейд и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Зендая

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Том Холланд и Зендая

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Джаред Лето

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Сторм Рейд

А в BoscoVesna на Новом Арбате Ингеборга Дапкунайте, Алёна Бабенко, Алёна Свиридова, Елена Захарова и другие встретились на большом празднике шоппинга Smart Shopping.

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Ингеборга Дапкунайте

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Елена Захарова

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Алёна Бабенко

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Алёна Свиридова

9 декабря в галерее «Триумф» состоялось торжественное открытие персональной выставки Анки Ахалая «Прозрачное небо поутру». Поддержать художницу пришли Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Анна Невская и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Михаил Пореченков и Константин Хабенский

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Анна Невская

Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко
фото: Анка Ахалая и Константин Хабенский
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И просто такСекс в большом городеЧеловек-Паук: Нет пути домой

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Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Марина Зудина, Бенедикт Камбербэтч и Алёна Бабенко фотографии
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