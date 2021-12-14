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Марина Кравец озвучила морского котика в мультфильме «Команда котиков»

14 декабря
2021 год

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14 декабря 2021
Марина Кравец пробует новые для себя амплуа: актриса и телеведущая озвучила морского котика Бэт в новом анимационном фильме «Команда котиков».

Марина Кравец озвучила морского котика в мультфильме «Команда котиков»

«Я озвучиваю Бэт, это морской котик. Она весёлая, лёгкая на подъем, за бодипозитив и вообще за позитив! Всегда найдёт себе еду, и что бы это ни было, она всегда убедит себя в том, что это вкусно, даже если это просто камешек на дне морском или ракушка. В общем, она умеет с собой договориться. В центре сюжета этого мультфильма, как не сложно догадаться, команда морских котиков под предводительством Куина, самого главного и смелого, и очень положительного! Они выступают против армии акул, борьба почти неравная, но, будем надеяться на победу в финале. У них занятные взаимоотношения, и у каждого в команде своя роль, свой характер, и, думаю, что за приключениями этой четверки наблюдать будет интересно», – поделилась эмоциями Марина.

Марина Кравец озвучила морского котика в мультфильме «Команда котиков»

Марина Кравец озвучила морского котика в мультфильме «Команда котиков»
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Марина Кравец озвучила морского котика в мультфильме «Команда котиков» фотографии
Марина Кравец озвучила морского котика в мультфильме «Команда котиков» фотографии
Марина Кравец озвучила морского котика в мультфильме «Команда котиков» фотографии
Марина Кравец озвучила морского котика в мультфильме «Команда котиков» фотографии
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